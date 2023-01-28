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İZAYDAŞ'ta TİS görüşmeleri başladı

GÜNDEM 28.01.2023, 18:15
İZAYDAŞ'ta TİS görüşmeleri başladı

İZAYDAŞ’ta çalışan toplam 241 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin ilk toplantısında 16 maddede anlaşma sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Yerel-Sen, TES-İŞ ve İZAYDAŞ’ın üst düzeyde temsil edildiği ilk toplantıda toplam 16 idari madde imza altına alındı. 

Genel müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin açılış toplantısına üst düzey katılım oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın katıldığı toplantıda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ve birim müdürleri hazır bulunurken işveren temsilcisi Yerel-Sen’i Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Tenlik ve sendika uzmanları temsil etti. İZAYDAŞ’ta örgütlü bulunan TES-İŞ sendikası tarafında ise Genel Başkan İrfan Kabaloğlu, Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, Adapazarı Şube Başkanı Hasan Arıcı ve şube yöneticileri ile iş yeri temsilcileri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptı. Saraç, şirket olarak liberal piyasa rekabetiyle mücadele ettiklerini belirtti. TİS oturumlarında gerçekçi ve uygulanabilir görüşmeler beklediklerini ifade eden Genel Müdür Saraç, “Sözleşme aşamalarında her türlü pazarlığı yaparız. İmzayı attıktan sonra ise sözleşmemizin her maddesini harfiyen yerine getirmeye önem veririz” diye konuştu.

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı Hasan Arıcı, İZAYDAŞ ile 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını kaydederek, “Amacımız, çalışanların menfaatlerini, işverenin durumunu göz önünde bulundurarak sözleşme imzalamak” dedi. Aynı sorumlulukla TİS görüşmelerini yürüteceklerini belirten Arıcı, “Hak edenin hak ettiği ücreti almasını, işyerinin de bütünlüğünün bozulmamasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Tenlik ise konuşmasında, İZAYDAŞ’ın ilişkilerini en iyi şekilde yürüten işyerlerinden biri olduğunu belirterek bu görüşmelerin masada güzel bir şekilde biteceğine inandıklarını ifade etti. Görüşmelerin şirket yönetimi ve çalışanlar için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

TES- İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ise yaptığı konuşmada, “Sektörde İZAYDAŞ’ın liderlik konumundan gurur duyuyoruz. Yıllardır süren sendikamız ile İZAYDAŞ arasındaki güven ortamının artarak devam etmesinden dolayı mutluyuz. Biz ne krizler, sıkıntılar gördük. Zor şartlar olsa da üye çalışanlarımızın mutlu olması için tarafların azami gayret sarf edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İZAYDAŞ’ta çalışan toplam 241 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, toplam 64 madde ele alınacak. İlk toplantıda 16 madde geçilirken kalan 48 maddenin görüşmesine 15 gün içerisinde devam edilecek. Sözleşme 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

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