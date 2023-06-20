İYİ Partili Vekil Akalın: Edirne'nin yaralarını saracağız

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Edirne'nin birçok bölümünde etkili olan sel sonrası zarara uğrayan çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, çiftçinin zararın karşılanması noktasında uğradığı zararın telafisi için gereken desteği vereceklerini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesi başta olmak üzere güney kesimi ve sahil bölgelerinde sağanak yağış sonrası sel oluştu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın selin Edirne’de bazı bölgelere büyük zararlar verdiğini ifade ederek, "Sağanak yağış sonrası Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danışment, Gökçetepe, köylerinde oluşan sel hem evlere hem de vatandaşlarımızın tarım arazilerine büyük zarar verdi. Can kaybının olmaması hepimizi çok sevindirdi. Şimdi yaralarımızı sarma zamanıdır. Mağduriyetler bir an önce giderilmelidir. Selin etkilediği bölgelerde hızlıca hayatın normale dönmesi için elimizden gelen ne varsa yapacak vatandaşlarımıza tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Özellikle bir yıllık emeğini kaybeden çiftçimizin zararının karşılanması adına gerekli adımları da Türkiye Büyük Millet Meclisinde atacağız. Sahil kesimde faaliyet gösteren ve işyerleri zarara uğrayan işletmelerimizin zararlarının da AFAD ve KOSGEB iş birliği yapılarak hibe yöntemiyle karşılanması gerekiyor.Zarar tespit çalışmaları adil bir şekilde yapılmalı, canı yanan vatandaşların yaraları kredi desteğiyle değil devletin gücüyle sarılmalıdır" diye konuştu.

Edirne için uyarıların devam ettiğini söyleyen Akalın, "Bu yüzden vatandaşlarımız sel, ani su baskınları ve olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Selden etkilenen vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, bölgemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.