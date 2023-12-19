İYİ Partili Tütüncü 'ilaç sorununa' dikkati çekti... Eczacılar yine günah keçisi!

İYİ Parti Edirne İl eski Başkanı Dr. Serpil Tütüncü, ilaç sorununun ciddi bir konu olduğunu ve kendi haline bırakılamayacağını belirterek, "İnsanlar grip salgınından kırılıyor, depolar ilaç yok diyor. Depolar ilaç vermezse eczacılar hastalarına ne verecek?" diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İYİ Parti İl eski Başkanı Dr. Serpil Tütüncü, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kurunun 17.55 TL ye yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak, 25 Aralık'tan itibaren ilaçlara yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulanacağını belirtti.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz depolardaki tüm ilaçların tükendiğini öne süren Dr. Tütüncü, "25 Aralık’a kadar eczacılar ne yapacak? İnsanlar grip salgınından kırılıyor. Depolar ilaç yok diyor. Bu on gün depolar ilaç vermezse eczacılar hastalarına ne verecek? Hastalar yine ilaç bulabilmek için eczane eczane dolaşmaya başladı. Yazık değil mi bu halka? Yazık değil mi eczacılara? Eczacılar çok yoruldu artık. Eczacılar yine günah keçisi. Antibiyotikler yok, grip ilaçları yok, öksürük ilaçları yok. Tansiyon ilaçları yok, hangi ilacı sorsak yokta. Yok, yok yok! Bulunmayan ilacın sorumlusu eczacınız değildir!!" diyerek duruma tepki gösterdi.

İlaçta, aşıda, temel gıdada ve savunmada dışa bağımlılık olamayacağını ifade eden Dr. Serpil Tütüncü, ne yazık ki son 20 yılda yerli ve milli bir ilaç politikası oluşturulamadığını ve Türkiye'nin ilaçta tamamen dışa bağımlı bir hale geldiğini belirterek, "Uygulanan ilaç döviz kurları hammadde ithalatını zora sokmuş ve ilaç firmalarını yıldırmıştır. Bu nedenle yavaş yavaş ülkemizden çekilme kararları almaya başlanmıştır. Her geçen gün Türkiye’nin ilaç sıkıntısı biraz daha büyümektedir. Diğer tarafta hastalar ilaç bulamamakta; ilaç bulsalar farklarını ödeyememektedirler. Her geçen gün sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmaktadır. Şimdi bu kur güncellemesi ile farklar daha da artacaktır. Ancak Euro 31.87 TL iken firmalar 17.55 TL ye ilaç üretebilecek mi? Yine üretemeyecek. 10 milyon Suriyeli sığınmacıya bedava sağlık hizmeti veriyoruz. Sığınmacıların sadece 1 yıllık ilaç maliyeti 1 milyar dolardır. Kontrolsüz ve denetimsiz giren aşısız çocukların maliyeti ise ölçülemez düzeydedir. Benim hastam ise çocuğunun reçetesini ürkerek uzatıyor. Sorduğu ilk soru ne kadar tutar acaba? Eğer ilaç varsa çıkan 220 liralık farkı duyunca “kimliğimi bıraksam, parayı daha sonra getirsem. Çocuk çok ateşli ” diyor bitkin bir sesle. Halkım bunu hak etmiyor, hastam bunu hak etmiyor" diye konuştu.

Tütüncü, ayrıca, ilaç zammının 10 gün önceden kabul edilerek, 10 gün sonra uygulanmasına da anlam veremediğini de sözlerine ekledi.