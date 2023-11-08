İYİ Partili Toktaş'ın 'yatırım teşvik' iddialarına Bakanlıktan yanıt

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın yatırım teşvik belgeleriyle ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu konuşmanın mesnetsiz iddia ve iftiralardan ibaret olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmada, Bakanlığımızca düzenlenen bir yatırım teşvik

belgesine ilişkin yaptığı açıklamalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması gerektiğini kaydeden Bakanlık, EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketine 24.03.2023

tarihinde verilen ve daha sonra revize edilen teşvik belgesine ilişkin yatırımın konusu “Solar Cam” üretimi olduğunu anımsatarak yatırımın Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Söz konusu yatırıma, 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, gerçekleştiği şehir ve OSB’de bulunması dolayısıyla, Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de gerçekleşen diğer yatırımlara olduğu gibi, 4. Bölge teşvikleri ile destekler sunulduğu vurgulanırken, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki özellikleri dolayısıyla stratejik teşvik belgesi alabilmesi sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu yatırım, son 12 ayda 170 milyon dolar ithalat gerçekleşen bir ürün grubunun yerlileşmesine yönelik olup, cari açığı kapatıcı etkisi dolayısıyla stratejik niteliktedir. Dolayısıyla, anılan yatırım için verilen destekler aşağıdaki şekilde değişmiştir:

• KDV İstisnası

• Gümrük Vergisi Muafiyeti

• Vergi İndirimi (%50 Yatırıma Katkı Oranı)

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl)

• Faiz Desteği

İddia edildiği gibi 1.036.000.000 TL yatırımcıya sunulan teşviğin tutarı değil, şirketin gerçekleştirmesi öngörülen yatırımın tutarıdır. Teşvik uygulamasının hiçbir aşamasında yatırımcı şirketin hissedarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Teşvik uygulamaları kapsamında, şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak, yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değer dikkate alınmaktadır. Asla herhangi bir siyasi değerlendirme söz konusu değildir. Bakanlığımız tarafından sadece bir yılda 16 bin 461 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin düzenlenmesi sırasında tümüyle nesnel kriterler dikkate alınmıştır".