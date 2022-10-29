İYİ Partili Kazım Yücel'den '29 Ekim' mesajı

İyi Parti'li Kazım Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türk Milleti'nin Cumhuriyet ile bağımsızlığının taçlandığını belirten Yücel, "Cumhuriyetimiz, Kuruluş ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş uygarlık yolunda ilerleyerek sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Yücel, "Cumhuriyetimiz, çok büyük engeller aşılarak azim ve kararlılığın sonunda kurulmuştur. Yurdumuz, 4 bir koldan düşman unsurları ile kuşatılmış, topraklarımız işgal edilmişti. Türk Milleti'nin karamsarlığa düştüğü anda Mustafa Kemal gibi bir ışık göründü. Karanlığa ve tarihe gömülmek istenen Türk Milleti, Mustafa Kemal'in liderliğinde küllerinden yeniden doğdu ve Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını bir kez daha tescilledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bu zaferi bir son olarak değil, Türk Milleti adına yeni bir başlangıç saydı. Kurtuluş Mücadelesini başlatan Atatürk, Türk Milleti'nin karakterine en uygun yönetimi biçimini belirlemek için kollarını sıvadı. Kendi bekasını asla düşünmeyen eşsiz lider, yönetimin merkezine milleti oturmak ve yönetimi onlara teslim etmek amacındaydı. Atatürk, Türk Milletinin özgürlüğünü, bağımsızlığını, çağdaş uygarlığını, inanç özgürlüğünü tam manasıyla karşılayacak olan Cumhuriyet'i yönetim biçimi olarak kafasında belirledi ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türk Milleti'nin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak belirledi. Bunu ancak ve ancak şahsi ikbali peşinde koşmayan, kendinden çok milletini düşünen, onca imkana rağmen milletin yönetime ortak olmasını isteyenler yapabilirdi. O kişi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk idi. Kendinden çok milletini düşünen eşsiz lider, 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan ederek Türk Milletine büyük bir bayram hediye etti" dedi.

BYücel, "Bize düşen görev, Cumhuriyetimizin anlamını ve önemini derinlemesine kavramak, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini özümsemek olacaktır. Bu bağlamda, önceliğimiz Cumhuriyetimizi ve değerlerini korumak olmalıdır. Sonrasında da Cumhuriyete bağlı nesiller yetiştirmek hedefimiz olmalıdır. Buradan biz İYİLER olarak söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi, Kuruluş ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda ilelebet yaşatacağız. Cumhuriyet düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" diyerek sözlerini bitirdi.