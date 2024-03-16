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İYİ Parti’den öğrenciler için önemli bir karar
İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, yerel seçimler yaklaşırken, yaptığı bir açıklama ile öğrenciler adına önemli bir konuya dikkat çekti.Erdoğan DEMİR-EDİRNE
GÜNDEM 16.03.2024, 10:39
İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, yerel seçimler yaklaşırken, yaptığı bir açıklama ile öğrenciler adına önemli bir konuya dikkat çekti.
Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, iYİ Parti seçim aracında 08.00-17.00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacağını belirtti.
Sarıkeçe’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle; “Öğrencilerimizin okuldaki derslerinde konsantrasyon problemi yaşamaması adına seçim aracımızla 08:00-17:00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”
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