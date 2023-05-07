İYİ Parti 'Türkiye ekonomisi'ni Bursa'da konuşacak

İYİ Parti Ekonomi Kurmayları ülke gündemindeki güncel soru ve sorunları Bursa'da masaya yatırıyor. İş dünyasının nabzı bir kez daha Bursa’da atacak.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ile Kalkınma Politikaları Başkanı Prof.Dr. Ümit Özlale, 14 Mayıs genel seçimleri sonrasındaki ekonomik süreç ile ilgili olarak bilgilendirmek ve soruları cevaplandırmak üzere Bursalı iş insanları ile bir araya gelecek.

Uludağ Üniversitesi Kampüsü, EuroPark Otel’de 8 Mayıs Pazartesi günü sat 16.00-18:00 arası yapılacak etkinlikte İYİ Parti ve Millet İttifakı’nın ekonomi politikası hakkında da bilgilendirmede bulunulacak.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılara seçim sonrası için önemli bir bakış açısı sunulması bekleniyor.

İYİ Parti’nin ekonomi konusunda dünyaca tanınmış kurmaylarıyla çok yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktığını belirten İş İnsanları Komisyonu Başkanı ve İl Başkanvekili Nevzat Kocakurt, Bursa iş dünyası için bir önemli bir etkinliğe daha imza atacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Hatırlanacağı gibi, daha önce Genel Başkan Meral Akşener’in de katıldığı Bursa Ekonomi Zirvesi gibi amacına ulaşan bir toplantı olacağına vurgu yapan Kocakurt,”Her iki Kıymetli Hocamızı bir kez daha Bursalı iş insanlarımızla bir araya getirmeynin yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağını planladık. Çünkü genel seçim kapıda ve ülkemizde ciddi bir değişim beklentisi yaşanıyor. Yeni dönemde ülke ekonomisinin nasıl bir sürece gireceğine ilişkin sorular ve yaşanacak muhtemel sorunlar ile çözüm yolları konusunda Ekonomi Kurmaylarımızın vereceği cevaplar çok önemli. O nedenle de etkinliğimizin adına “SEÇİMDEN SONRA TÜRKİYE EKONOMİSİ /SORU-CEVAP” adını verdik. Bursa iş dünyamızın çok değerli mensuplarını oturumumuza bekliyoruz” diye konuştu.