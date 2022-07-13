İYİ Parti Muğla Yörük geleneğiyle bayramlaştı

İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı; Menteşe Öğretmenevi bahçesinde düzenlediği bayramlaşma töreninde, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurma ve nohutlu pilav ikramıyla, ilçelerden gelen partililere, özlenen geleneksel bir bayramlaşma yaşattı.Ajans CANKA/MARMARİS (MUĞLA İGFA)

İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı organizasyonuyla, İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya; Bodrum, Milas, Marmaris, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Seydikemer ve Fethiye’den gelen yaklaşık 600 partili; ikram edilen kurban etinden kavurma ve nohutlu pilav yiyerek, Muğla’ya özel Yörük Kültürünü yeniden canlandırdı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergün, İYİ Parti İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe ve İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanı Deniz Ekinci konukları girişte karşılayarak, tek tek bayramlarını kutladı.

BU YIL BAŞLADIK AZ KALDI HER YIL DEVAM EDECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun bu yıl ilk kez il geneli bayramlaşma yaptıklarına dikkat çekerek; “Az Kaldı!.. Bu bir başlangıç. Bundan sonraki yıllarda tüm bayramlarımızı, tüm kutlamalarımızı ayrı ayrı değil, bir olup hep birlikte yapacağız.” dedi.

FETHİYE YÖRÜK OBASI BEHÇET BAŞKAN ETRAFINDA BİR OLDU

Bayramlaşmaya beraberinde ekip arkadaşı Mete Atay’la birlikte katılan; Fethiye’nin yaşayan efsanesi eski Belediye Başkanı Behçet Saatçi; bayramlaşmaya katılan tüm partililerden büyük ilgi görürken, fotoğraf isteğimize de Fethiye İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Çoban ve Fethiyeli partililerle birlikte poz vererek, “Yeniden bir olduk.” mesajı verdi.