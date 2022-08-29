İYİ Parti Kayseri'den 'zafer' mesajı

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücel, "30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir." dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yazılı bir açıklama yayınlayan İYİ Partili Kazım Yücel, "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Yücel, "30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır.Milletimiz bu şanlı zaferle; milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." şeklinde konuştu.

İyi Partili Kazım Yücel, "Bu zafer; bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir.Tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır." dedi.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Sözlerime Gazinin bizlere emanet ettiği güzel bir sözü ile son veriyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullandı.