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İYİ Parti Kayseri'den teröre tepki

GÜNDEM 17.12.2022, 14:30
İYİ Parti Kayseri'den teröre tepki

İyi Partili Kazım Yücel, 17 Aralık'ta yapılan terör saldırısını kınadı ve şehitlere rahmet, gazilere de huzurlu ömür diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İyi Partili Kazım Yücel, 17 Aralık'ta yapılan terör saldırısı için, "Hiçbir terör saldırısı Türk Milletini yolundan alıkoymadı ve koyamaz. Biz Türk Milleti, bir ölür, bin diriliriz. Topraklarımızda emelleri olanlar şunu iyi bilmeli ki hepimiz Mehmetçiğiz" dedi.

"17 Aralık 2016 Pazar günü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen kahpe saldırıda 15 askerimiz şehit düşmüş, 56 kahraman da yaralanmıştı.  İyi Partili Kazım Yücel de kahpe terör saldırısının 6'ncı yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Yücel, yayınladığı mesajlar terör saldırısını kınadı.

Yücel, "17 Aralık'ta gerçekleştirilen menfur terör saldırısını bir kez daha en ağır şekilde lanetliyorum. Elbette ne o şehitlerin ailesinin acılarını dindirebiliriz ne de gazilerimizin yaşadığı travmayı atlatabiliriz. Ama şehit yakınlarımıza ve gazilerimize daha çok çalışarak İYİ ve HUZURLU bir Türkiye bırakabiliriz." dedi.

HAİN PLANLAR HİÇ BİTMEDİ

Yücel, "Biliyoruz ki zor bir coğrafyadayız ve bu coğrafyanın en ağır bedelleri ile karşılaşıyoruz. Bizi bu topraklardan çıkartmak isteyenlerin hain planladı hiç bitmedi  ve bitmiyor.  Bunları biliyor ve yaşamımıza önlemlerini alarak devam ediyoruz.  Belki yaptıkları hain saldırılarla canımızı acıtabilirler, içimizi yakabilirler ama asla bizi esaret altına alamazlar ve emellerine ulaşamazlar" dedi.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, GAZİLERİMİZE HUZUR DİLİYORUM

Türk Milleti'nin son terörist imha edilene kadar terörle mücadelesini sürdüreceğini ve milletin de ordusu ve polisinin arkasında olduğunu vurgulayan  Yücel, "Ne yaparlarsa yapsınlar, ne plan kurarlarla kursunlar elbette önce Cenabı Allah'ın yardımı sonra da büyük Türk Milletinin iradesi ile biz bu topraklarla var olacağız. Hiçbir irade ve hiçbir hain emel bizi diz çöktüremeyecek. Kurdukları planları başlarına bugüne kadar çaldık, bundan sonrada çalmaya devam edeceğiz. Biz dost bilene dost olacağız, düşmanlık  besleyenlere de Türk'ün gücünü göstermekten hiçbir şartta kaçınmayacağız. Bunu herkesin böyle bilmesi ve buna göre davranması gerektiğini de öğrettik ve öğreteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 17 Aralık 2016 tarihindeki menfur saldırıda şehit düşen 15 kahramanımıza Cenabı Mevlamdan rahmet diliyorum. Yakınlarına yeniden başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Yine saldırıda yaralanan 56 gazimize huzur dolu yarınlar diliyorum." dedi.

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