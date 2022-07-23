İYİ Parti Kayseri'den 'özel okul' isyanı

İyi Partili Kazım Yücel , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde ortaokul olarak planlanan devlet okulu arazisinin özel eğitim kurumu olarak planlanması talebine ilişkin söz alarak itirazda bulunmuştu. Tüm itirazlara rağmen AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin evet oylarıyla oy çokluğu ile devlet okulu olarak planlanan alan özel eğitim alanı olarak değiştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İyi Partili Kazım Yücel bu sefer ilgili alana giderek açıklama yaparak konuya ilişkin tepkisini dile getirdi. Yücel “Talas İlçesi Mevlana Mahallesi 25-30 yıl önce planlanmış ve 80 bine yakın bir nüfus burada yaşamaktadır. Vatandaşlarımız tamda devlet okuluna kavuşacağı zaman Büyükşehir Belediyesinin 18 Temmuz tarihli meclis toplantısında (Talas Belediye Meclisinde 06.06.2022 tarih 86 sayılı karar Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi 492 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında parselin Doğu kısmında bulunan ortaokul alanının özel eğitim alanı olarak planlanması talebi.) devlet ortaokulunu özel eğitim alanına dönüştürülmesi ile ilgili teklifi ile gelindi. Biz Belediye Meclisi'nde İyi Parti Grubu olarak ısrarla ve şiddetle karşı çıkarak gerekçelerini de ortaya koymamıza rağmen maalesef ne bir açıklama yapıldı nede bu konunun tartışmaya açılmasına fırsat verildi. Yani 80 bin nüfusun yaşadığı mahallede bir devlet ortaokulunu kaldıracaksınız özel eğitim alanına dönüştüreceksiniz. ” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DEVLET OKULU BEKLERKEN ÖZEL OKULLA KARŞILAŞTI

İyi Parti’li Kazım Yücel “Bir devlet okulunu kaldıracaksınız özel eğitim alanına dönüştüreceksiniz. Vatandaşlar ne bekler iken neyle karşılaştı. Aslında bir özel eğitim alanı devlet okuluna dönüştürülürse bu vatandaş tarafından alkış alır. Vatandaşı da anlıyorum anlamına gelir. Ama bir devlet okulu mahalle halkımızım elinden alınarak bir özel okula dönüştürülüyor ise bu işte bir rant var demektir, yıllarca burada bir ortaokul var derken bu saatten sonra yok oldu demektir ve hiç çekinmeden bu kararı belediye meclisinden geçirdiler.” dedi.

VALİMİZİN SESSİZ KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Kazım Yücel "Kayseri Valimizin bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Bir devlet okulunun ortadan kaldırıldığına sayın valimizin sessiz kalacağını ben düşünmüyorum. Milli Eğitim İl Müdürlüğünün bu işe olur verdiğini de üzülerek öğrendiğimizde hayretle karşılıyoruz. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğer bir devlet ortaokulunun özel okula dönüşmesine olur veriyorsanız sizin de buna bir cevap vermeniz gerekir. Bunun gerekçelerini açıklamanız gerekir. Ben Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuda duyarsız kalacağını sanmıyorum. Bir yerde var olan devlet okulunu kaldırıyorsunuz özel eğitim alanına çeviriyorsunuz. Siz kime hizmet ediyorsunuz. Ben bu konuların hepsine İyi Parti Grup Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi Meclisinde itiraz ettik ve bu günde yerinden bu alanı vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Etraftaki yapılaşmalarda ortada görünmektedir. Bu alanda ikamet eden vatandaşlarımızın tamda okul beklediği bir dönemde halada yapılmamış bir devlet okulu yerine herhangi bir gerekçede ortaya koymadan özel eğitim alanına dönüştürüyorsunuz. EYVAH! Gerçekten eyvah! Ya siz Türkiye’de yaşamıyorsunuz ya siz sıkıntı çeken vatandaşın farkında değilsiniz, ya da özel eğitim alanlarına hizmet ediyorsunuz. Bu değişiklik asla kabul edilir bir değişiklik değil, sayın valimizi de bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz." açıklamalarında bulundu.