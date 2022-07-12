İYİ Parti Kayseri'den 'icra' vaadi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman üniversiteli öğrencilerin en büyük sorunları arasında yer alan KYK (Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi) borçları ile ilgili partisinin çözüm önerilerini anlattı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman yaptığı videolu açıklamada yaklaşık 5 milyon öğrencinin KYK borçlusu olup bu borçların toplamının 5 milyar lira kadar olduğunu, yaklaşık 400 bin gencin ise borçlarını ödeyemediğinden dolayı icralık olduğunu söyledi.

Başkan Ataman geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde geniş yer bulan KYK sorunu ile ilgili şunları söyledi: "‘Merhaba gençler;

Ülkemizin umudusunuz siz. Ancak okullarınızdan mezun olur olmaz KYK borçlarıyla baş başa kalıyorsunuz, omuzlarında bu KYK borçlarının yükünü görüyorsunuz. Bugün 5 milyon KYK borçlusu olan gencimiz var. İcra sayısına baktığımızda bugün 400 bini aşkın gencimizin evine KYK borcundan dolayı icra gelmiş. Tabi bu borçları ödemek için ne yapıyorsunuz? Vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Peki İYİ Parti iktidarında ülkemize ve gençlerimize ne gibi sözler veriyoruz bunları da merak ediyorsunuz. Evet KYK borcu olan gençlerimiz, size artık KYK borçlarınız yük olmayacak. İster okurken ister mezun olduktan sonra haftada 1 gün 2-3 saat, zamanını siz belirlemek şartıyla sosyal projelerde çalışarak ödeyebileceksiniz. Belki görme engellilerin olduğu okullarda kitap okumak, belki yaşlılar yurdunda bir yaşlıya yardım etmek ya da hayvan barınaklarında sokak hayvanların beslemek… Söz veriyoruz gençler! İYİ Parti iktidarında icralık genç kalmayacak. İYİ Parti iktidarında akıl dışı faizler ve acımasız geri ödeme planları son bulacak.’’