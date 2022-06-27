İYİ Parti Kayseri'den hastane tepkisi

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel bu sefer 5 yıldır yapılmayan ismi bile verilen hastane yapılması için planlanan araziden yetkililere seslendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, şehir merkezine 17 km uzaklıkta bulunan İldem bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bu bölge ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 2017 yılının ağustos ayında alınan bir karar var. Bu bölgenin yaklaşık yerleşke nüfusunun 200 bin civarında olduğu hesaplanmış ve sonraki yıllarda da nüfusun artacağı göz önüne alınarak bu bölgede oturan vatandaşlarımızın hem şehir merkezindeki devlet hastanesine hem de şehir hastanesine ulaşımının zorluğu göz önüne alınarak siyasi partilerimiz seçim döneminde bu bölgeye bir 200-300 yataklı hastane planlaması yaptılar.” dedi.

Kazım Yücel, “Bu bölgemizde Gesi, İldem, Beyazşehir, Toki evleri ve benzeri mahallelerimiz göz önüne alındığında şu andaki nüfusu yaklaşık 200 bin yani Talas İlçemizden daha büyük. İldem bölgemiz planlanan hastanesine kavuşmak için 5 yıl geçmiş ve planlanan yerde hala bir hastanenin temelleri atılmamış. Planlanan bu hastane ile ilgili sağlık bakanlığının olurları alınmış, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün de içerisinde bulunduğu Ankara’da toplantı yapılmış, hatta ‘OLMAYAN İLDEM BÖLGESİNDEKİ HASTANEYE DE İSİM VERİLMİŞ.’ Mimarsinan Devlet Hastanesi” ifadelerini kullandı.

Kazım Yücel yapılması planlanan ama hala hayata geçirilemeyen hastanenin yapılması durumunda bu bölgede doğacak istihdama da değinerek şu ifadeleri kullandı. “Bölge halkı hastane ile işi varsa ya 17 km devlet hastanesi için gidiyor ya 25 km şehir hastanesi için gitmek zorunda. Böylesi bir fırsatı almışsınız, belediye meclislerinden geçirmişsiniz, adını bile vermişinin bunun için sadece ihale edip ödeneği alacağınız noktalar kalmış ama bu bölge halkı hala bir hastaneyi göremiyor. Burada bir hastane hayata geçmiş olsa şehir hastanesi veya devlet hastanesine kilometrelerce gitmek zorunda kalmayacak, gittiği yerde yoğunluk olmayacak, bu bölgede doktorlar görev alacak, sağlık çalışanları görev alacak, istihdam doğacak.”

Kazım Yücel son olarak “Böylesi bir hastane için belediye meclislerinden karar alınıp geçmesinden tam 5 yıl geçti, bugün temelleri atılıp yapılmak istense de belki 2 yıl daha geçecek. Kayseri kamuoyu şunu bilmeli SEÇİM DÖNEMİNDE VERDİĞİNİZ SÖZLER EĞER YERİNE GETİRİLMEZ İSE BİZLER TARAFINDAN MUTLAKA SİZLERE HATIRLATILACAK. 200Bin nüfusu siz şehrin bir ucundan bir ucuna herhangi bir hastalık için taşımak zorunda bırakacaksınız.” İfadelerini kullandı.