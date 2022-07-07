İYİ Parti Kayseri'den 'enflasyon' açıklaması

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ve Melikgazi İlçe Başkanı Tuncer Küçük Düvenönü Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete ilişkin videoda esnaf, başkana Sebati Ataman: ‘’Ağırlıklı olarak imalatımız İstanbul’da bizimki. Bundan 1 sene önce 4.000 liraya gelen yüklü kamyonumuz şimdi 15.000 liraya geliyor. Biz bugün yanlış anlama 10 liraya ürünü alıyoruz, üzerine kârını koyup 11-12 liraya satıyoruz, çok büyük paralar kazanarak değil. Yarın 20’ye alıp 22’ye satıyorsun ama fiyat yükseldikçe aşağıdan alacak kişi de alamaz hale geliyor’’ dedi.

Bir diğer esnaf ise: ‘’2019’da bir hesap yaptım. Şeker 4000-5000 liraya geliyor. O zaman asgari ücret evliye 2479 lira…500 paket şeker alıyor, küp şeker. Şimdi asgari ücret 4250 lira 170 paket alınıyor, 330 paket nerede? 500 lira o günün şartıyla şeker parasına verilse 12.500 lira maaş vermesi lazım asgari ücretliye. Başka hesaba gerek yok.’’ ifadeleriyle Başkan Ataman’a dert yandı.