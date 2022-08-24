İYİ Parti Kayseri'den acı 'Şeker'

İyi Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Ak Parti Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında Keykubat Kent Park olarak isimde verilen Şeker Bölgesinde yapılması planlanan ve o dönemde hummalı bir çalışma başlatılan bu günde kurumaya yüz tutmuş ağaçların kurumuş sararmış otların bulunduğu yerden bir açıklama yaptı. Yücel yaptığı açıklamada “Yüz Ellinci yılda 150 Proje derken 5 yılda aldığınız kararları unuttunuz hayata geçirmediniz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Keykubat bölgesinde açıklama yapan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, 1"Burası 2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisinde 1 milyon 100 bin metrekare arazi bugünkü millet bahçesi olarak bilinen yer kadar alan Kent Park olarak ismi de ilan edilen alan. Dönemin belediye başkanı Mustafa Çelik tarafından 2 yıl içerisinde hayata geçirileceği ifade edilmişti. 1 Milyon 100 bin metre kare yani millet bahçesinin büyüklüğünde bir alan. Bu alan içerisinde 700 bin metre karesi ağaçlandırılacaktı. Bu ağaçların içerisinde 30 çeşit meyve ağacı olacaktı. Bu alan içerisinde 1+1 şeklinde alanlar yapılarak burada konaklama imkânı sunulacaktı. Şeker tarafından gelecekler içinde araçlarını park ettikten sonra teleferikle bir nevi asansör sistemleriyle yukarı çıkılacaktı. Öyle anlatılmıştı! 2017 yılında basına ve vatandaşlarımıza bu şekilde tanıtılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisinin Dönemin Belediye Başkanı yapmıştı bu açıklamaları. Bizler de bu projeye dönemin meclis üyeleri olarak mutlulukla evet demiştik. Üzerine tam 5 yıl geçti. Burası şuanda kurumaya yüz tutmuş ağaçlar ve kurumuş sararmış otlarla kaplı" ifadelerine yer verdi.

Yücel, “Kayseri halkının buraya eski parayla milyarları harcandı. O dönemde kamyonlar iş makinaları hummalı bir şekilde burada çalıştı. Buraya harcanan paralarla kaç öğrenciye burs verilebilirdi, kaç ailenin ev ihtiyacı karşılanabilirdi, kaç garibin mutfak ihtiyacı karşılanabilirdi? Bu sözler verildi 2 yıl içerisinde faaliyete geçecek denildi. Kayseri Şeker kooperatifi ile anlaşmalar yapıldı. Ama şuan görüyoruz ki hiçbir şey yapılmamış. Bugünkü görevdeki Belediye bürokratlarımız o günde görevdelerdi ve bunlar fotoğraflar dada görünmekte. O günlerde dönemin belediye başkanına brifingler veriliyordu. Bu gün aynı bürokratların değişen Ak Partinin yeni Belediye Başkanı Memduh Beye hiç söylemiyorlar mı, hiç haber vermiyorlar mı? Burası şuan kurudu. Buralar Kayseri’mize kazandırılıp yeşile dönüştürülemez miydi? Şuan yapılmakta olan millet bahçesi gibi bir millet bahçesi olamaz mıydı? Daha önce alınan kararlar sonradan neden değişikliğe uğratılır? Bunları sizler yapmadınız bizlerde size yapmadıklarınızı hatırlatıyoruz. Burada Kayserinin hakkı var burada Kayserinin milyarları var. Yüz ellinci yılda 150 proje derken 5 yıl içerisinde aldığınız projeleri bile unuttunuz hayata geçirmiyorsunuz.