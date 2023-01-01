Son Dakika

İYİ Parti Kayseri'den 2023 mesajı

GÜNDEM 01.01.2023, 09:30
İYİ Parti Kayseri'den 2023 mesajı

İYİ Partili Kazım Yücel, 2023 yılının sağlık ve huzur getirmesini dilerken "2023 İYİ'lerin yılı olacak. Kötüler geride kalacak ve iyiler hakim olacak" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücel, "Acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle bir yılı daha geride bırakıyor ve yeni  bir yıla giriyoruz.  Üzülerek ifade ediyorum ki, AK Parti hükümetiyle geçen, kaybolan ve heba edilen yılların toplamına bir yenisi daha eklenmiştir. Vatandaşlarımız,  umutlarını, hayallerini ve güzel gelecek beklentilerini son kez ertelemek zorunda kalmıştır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da ümitler hüsrana uğramış, heyecanlar hezimete dönüşmüş,  sürekli gerilimden beslenen AK Parti hükümeti toplumun sürekli huzurunu bozmuştur. Geride kalan 2022 yılında AKP eliyle çatışma ortamı güçlendirilmiş, kavga ve kaos ortamları bilerek isteyerek desteklenmiş, endişe ve korku bilerek artırılmıştır. Yılın son gününe kadar bu çirkin planlar devreye sokularak toplumun kendilerine bağlanması istenmiştir. Yılın son günü ise Ankara'nın göbeğinde Ülkücü bir kardeşimiz silahlı saldırıya uğratılmış ve yaşamını yitirmiştir. AK Parti'nin korku imparatorluğunun son dalgası bir cinayetle sonlandırılmıştır. Yapılmak istenen toplum mühendisliğidir. Toplumda korku salmak, kendileri gidince ülkede kaos ve korku ortamının doğacağını anlatmak ve kendilerine vatandaşları bağlamak amaçlanmıştır" dedi.

SOKAK 'ARTIK YETER' DİYOR

Ekonomik krizlere de değinen Yücel, "Saray hükümeti kendi harcamalarına yetişemeyince, gözünü milletin cebine, tarlasındaki buğdayına, bahçesindeki elmasına, mutfağında kaynayan tenceresine göz dikmiştir. Kendisine pandemiyi bahane eden Saray İktidarı, lüks hayatından eksilme yaşanmasın diye kendi yaşamından taviz vermemiş, vatandaşları ise inim inim inletmiştir. Her geçen gün ekonomik buhran artmış, vatandaşlar evlerine ekmek götüremez hale gelmiştir. Zorlama ve baskı altında oluşturulan enflasyon rakamları ile vatandaş aldatılmaya çalışılmış ama vatandaş Saray İktidarının oyununu çoktan görmüştür. Sokakta herkes artık yeter diyor ve önüne sandığın konulacağı günü özlemle bekliyor." dedi.

2023 YILI İYİLİKLERİN VE İYİLERİN YILI OLSUN

Yücel, "Bütün zorluklara, baskılara, zulümlere  ve kötü yönetime rağmen biz gelecekten umutluyuz. İYİ bir geleceğe odaklandık ve geleceğimizin İYİ olması için üzerimize düşen sorumluluklarımızı en iyi şekilde yaptık. Artık Türkiye'yi güzel bir noktaya taşımanın hedefindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle savaştan uzak barıştan yana; felaketlerden uzak sevinçlerden yana; taciz ve tecavüzlerden arınmış İYİ bir gelecek diliyorum.Türk Milleti'nin bekası için canını ortaya koyan askerimizin, polisimizin, korucularımızın ve diğer hizmet erlerinin de tırnağına taş değmesin istiyorum.  Yeni yıl dolayısıyla şehitlerimizi anıyor, onlara rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu vatan için gazi olanların önünde de saygı ile eğiliyorum. Bu duygularla 2023 yılı İYİLİKLERİN ve İYİLERİN yılı olsun diyorum.. 2023 yılı huzur,barış,adalet ve İYİLERİ getirsin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" ded    

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Brighton 16 24
9. Chelsea 15 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4