İYİ Parti Kayseri'den 2023 mesajı

İYİ Partili Kazım Yücel, 2023 yılının sağlık ve huzur getirmesini dilerken "2023 İYİ'lerin yılı olacak. Kötüler geride kalacak ve iyiler hakim olacak" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücel, "Acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle bir yılı daha geride bırakıyor ve yeni bir yıla giriyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki, AK Parti hükümetiyle geçen, kaybolan ve heba edilen yılların toplamına bir yenisi daha eklenmiştir. Vatandaşlarımız, umutlarını, hayallerini ve güzel gelecek beklentilerini son kez ertelemek zorunda kalmıştır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da ümitler hüsrana uğramış, heyecanlar hezimete dönüşmüş, sürekli gerilimden beslenen AK Parti hükümeti toplumun sürekli huzurunu bozmuştur. Geride kalan 2022 yılında AKP eliyle çatışma ortamı güçlendirilmiş, kavga ve kaos ortamları bilerek isteyerek desteklenmiş, endişe ve korku bilerek artırılmıştır. Yılın son gününe kadar bu çirkin planlar devreye sokularak toplumun kendilerine bağlanması istenmiştir. Yılın son günü ise Ankara'nın göbeğinde Ülkücü bir kardeşimiz silahlı saldırıya uğratılmış ve yaşamını yitirmiştir. AK Parti'nin korku imparatorluğunun son dalgası bir cinayetle sonlandırılmıştır. Yapılmak istenen toplum mühendisliğidir. Toplumda korku salmak, kendileri gidince ülkede kaos ve korku ortamının doğacağını anlatmak ve kendilerine vatandaşları bağlamak amaçlanmıştır" dedi.

SOKAK 'ARTIK YETER' DİYOR

Ekonomik krizlere de değinen Yücel, "Saray hükümeti kendi harcamalarına yetişemeyince, gözünü milletin cebine, tarlasındaki buğdayına, bahçesindeki elmasına, mutfağında kaynayan tenceresine göz dikmiştir. Kendisine pandemiyi bahane eden Saray İktidarı, lüks hayatından eksilme yaşanmasın diye kendi yaşamından taviz vermemiş, vatandaşları ise inim inim inletmiştir. Her geçen gün ekonomik buhran artmış, vatandaşlar evlerine ekmek götüremez hale gelmiştir. Zorlama ve baskı altında oluşturulan enflasyon rakamları ile vatandaş aldatılmaya çalışılmış ama vatandaş Saray İktidarının oyununu çoktan görmüştür. Sokakta herkes artık yeter diyor ve önüne sandığın konulacağı günü özlemle bekliyor." dedi.

2023 YILI İYİLİKLERİN VE İYİLERİN YILI OLSUN

Yücel, "Bütün zorluklara, baskılara, zulümlere ve kötü yönetime rağmen biz gelecekten umutluyuz. İYİ bir geleceğe odaklandık ve geleceğimizin İYİ olması için üzerimize düşen sorumluluklarımızı en iyi şekilde yaptık. Artık Türkiye'yi güzel bir noktaya taşımanın hedefindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle savaştan uzak barıştan yana; felaketlerden uzak sevinçlerden yana; taciz ve tecavüzlerden arınmış İYİ bir gelecek diliyorum.Türk Milleti'nin bekası için canını ortaya koyan askerimizin, polisimizin, korucularımızın ve diğer hizmet erlerinin de tırnağına taş değmesin istiyorum. Yeni yıl dolayısıyla şehitlerimizi anıyor, onlara rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu vatan için gazi olanların önünde de saygı ile eğiliyorum. Bu duygularla 2023 yılı İYİLİKLERİN ve İYİLERİN yılı olsun diyorum.. 2023 yılı huzur,barış,adalet ve İYİLERİ getirsin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" ded