İYİ Parti Kahramanmaraş'ta vekillik için 'Çabuk' hazırlık

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, 2023 seçimlerinde milletvekili aday adaylığı sebebiyle il başkanlığı için adım atmadığını belirtti.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

İYİ Parti Kahramanmaraş'ta il başkanlığı için yarış sürüyor. Düzenlenen programda partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İl Başkanı Ahmet Çabukel bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Bir aksilik çıkmaz ve kısmet olursa da önümüzdeki genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmayı planlıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

İl Başkanlığı seçimlerinin dostça, kardeşçe gerçekleşeceğine inandığını ifade eden Çabukel, "Bildiğiniz üzere İYİ Parti Kahramanmaraş’ta Türkiye’de de olduğu gibi demokratik olarak ilçe kongrelerini tamamlamış durumda. Artık sırada il başkanlığı seçimi var ve il başkanlığı seçiminde de güzel bayrak değişimlerinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu minvalde de bir aksilik çıkmaz ve kısmet olursa da önümüzdeki genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmayı planlıyorum.

Aday adayı olma planımdan dolayı da il başkanlığına aday olmayacağım. Bu bir demokratik bayrak yarışıdır ve burada hangi arkadaşımız bu bayrağı bir ileriye taşımak istiyorsa onun gayreti, delegelerimizin teveccühü neticesinde bir kardeşimiz o bayrağı üstlenecek ve diğer kardeşlerimiz de onun etrafında bir araya gelecek" dedi.