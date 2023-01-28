İYİ Parti İzmir'de A Takımı belirlendi

İYİ Parti İzmir'de geçtiğimiz hafta kongreyi kazanan İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu partisinin A takımını belirledi

İZMİR (İGFA) - Çalışmalarına hızla devam eden Sinan Bezircilioğlu gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında il divan kurulunu belirledi. İl divan kurulunda alanında uzman ve İzmir’de sevilen isimlerle çalışacaklarını belirten Sinan Bezircilioğlu, “ Belirlediğimiz görev dağılımıyla il yönetimimiz tam kadro olarak çalışmaya hazır hale geldi. İyi Parti İzmir İl Teşkilatı olarak mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerde partimizi İzmir’de birinci parti yapmak en büyük hedefimiz. Yeni dönemin partimize, İzmir’imize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İzmir iyi olacak, Türkiye iyi olacak.” diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nın Divan Kurulu şöyle: "İl Başkanı: Sinan Bezircilioğlu, İl Sekreteri: Mehmet Efe, Mali İşler Başkanı: Hatice Keçeci, Siyasi İşler Başkanı: Necdet Kırkpınar, Kurumsal İlişkiler Başkanı: Ali İhsan Ülker, Teşkilat Başkanı: Tuncer Kılıç, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Sedef Üstüner, Seçim İşleri Başkanı: Sonay Ayan, Uluslararası Politikalar Başkanı: Nurullah Tüzün, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı: Levent Görür, Ortadoğu Politikaları Başkanı: Hüseyin Doğan, Yerel Yönetimler Başkanı: Yiğit Kumman, Ekonomi Politikaları Başkanı: Selim Amato, Kalkınma Politikaları Başkanı: İshak Gündüz, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Alpay Okyay, Eğitim Politikaları Başkanı: Ayşen Özçubukçuoğlu, Toplumsal Politikalar Başkanı: Yücel Çağatay, STK İlişkileri Başkanı Berrin Değirmenci, Siyaset Akademisi Başkanı: Cengiz Üzün."