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İYİ Parti Bursa Yenişehir'de Özel'e güvenoyu

GÜNDEM 26.11.2022, 14:51
İYİ Parti Bursa Yenişehir'de Özel'e güvenoyu

İYİ Parti Bursa'nın Yenişehir İlçe Teşkilatı'nın kongresinde Ercan Özel ve ekibi tekrar işbaşına getirildi. Özel, "Yönetimime güveniyorum, onlarla güzel işler yapacağız" dedi.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütür Merkezi'ndeki kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel'i başta üye sayısını artırmak olmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü kutladı. Özel'e destek verilmesi gerektiğine işaret eden Erozan, "Ercan Özel'in sorumlulukları çok büyük. Önümüzde bir seçim var ve bu onun sorumluluklarını daha da artırıyor. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da "Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bardağın çok az da olsa boş kısmını görenler için dışarıdan konuşmak çok kolaydır. Allah Ercan Özel ve arkadaşlarından razı olsun" diye konuştu. Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Şeyda Şahin ile GİK Üyesi Müberra Çakır birer selamlama konuşması yaptılar. GİK Üyesi Hasan Toktaş ise yaptığı konuşmada iktidarın politikalarını eleştirdi.

İlk görev aldığında ilçe teşkilatının 280 olan üye sayısını bin 200'lere çıkardıklarını belirten Özel 2019'daki yerel seçimde Millet İttifakı olarak 14 bin oy aldıklarını vurguladı. Lojistik merkezinin ilçeye mutlaka kazandırılması gerektiğine işaret eden Özel şunları kaydetti: "Yenişehir'in birçok sorunu bulunmakta ve bu sorunları biz çözebiliriz. Çalışıyor, çabalıyor, mücadele ediyoruz. Yönetim kurulumuzu yüzde 50 oranında yeni isimlerle güçlendirdik. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza güveniyorum, onlarla güzel işler yapacağız. Biz inandık, kadrolarımız inandı. Genel Başkanımız Meral Akşener bizlere bunu inandırdı. Kendisine yürek dolu selamlarımızı sunuyorum. İyi olan kazansın diyorum."

Tek listeyle gidilen seçimde Özel başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu: Ahmet Gün, Nezir Beyhan, Murat Çolak, Beyza Dindar, Ramazan Eliaçık, Habil Tuğul, Mustafa Özoğlu, Ali Çağrı Sal, Özlem Pişkin, İsmi Biçer, Ahmet Gürsoy, Sinan Sezen, Hatice Topaler, Cengiz Aktaş, Mesut Koral, Piri Kalkanlı, Şadiye Cihan, Servet Çetik, Zennur Ayhan, Sami Çiçek, Mehmet Pişkin, Peyami Gürses Bingöl, Aysel Yurbaş, Cemil Özlü, Burhan Erol ve Samet Tuna.

Kongreye parti yöneticilerinin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, Saadet Partisi İlçe Başkanı Adem Beyazıt, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ümit Yılgın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

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