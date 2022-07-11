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İYİ Parti Bursa'dan coşkulu kutlama

GÜNDEM 11.07.2022, 18:50
İYİ Parti Bursa'dan coşkulu kutlama

İYİ Parti Bursa il teşkilatlarının geleneksel bayramlaşmasında rekor katılım sağlandı. 2 bine yakın kişinin iştirak ettiği etkinlikte partiye toplu katılım da olunca, Kültürpark’ta son yılların en coşkulu bayramlaşması yaşandı.BURSA (İGFA) - Ender Çay Bahçesi’ndeki organizasyonda tesis tamamen dolunca, ekstra olarak yola da sandalyeler dizildi. İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Partimize ilgi çığ gibi artıyor dediğimizde şaka yapmıyorduk. İşte bu bayramlaşmamızda bunun kanıtı yaşandı” dedi.

Açılış konuşmasında İYİ Parti olarak sorunları kavga ederek değil, tam tersine daha fazla birlik, beraberlik, dayanışma, diyalog ve uzlaşı ile çözmeyi şiar edindiklerini belirten Türkoğlu, “Kısacası yeniden daha fazla demokrasi talep ederek hedeflerimize ulaşabileceğimizin bilincindeyiz.
Bu nedenle ülkemizde farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyor; milli iradenin yeniden demokrasinin mabedi Meclis’te ifadesini bulduğu, barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamını hakim kılmak için mücadele ediyoruz. Milletimizin bize verdiği muhalefet görevini, bi hakkın yerine getirmeye, yerelde ve genelde iktidarı her alanda denetlemeye, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye, vatandaşın hakkını hukukunu korumaya, kul hakkı yendiyse bunun da her zaman hesabını sorup, kamuoyuyla paylaşmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

TATLIOĞLU: ÇÖZÜM SANDIKTA

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise Türkiye’nin kaçınılmaz bir siyasi değişim arefesinde olduğuna vurgu yaptı.
İktidarın, kabul edilemez ve sürdürülemez bir yanlış anlayışla sorunlara çözüm aramasının, Türkiye’yi batışa sürüklediğine değinen Tatlıoğlu, “Ülkemizin yönetilemediği çok açıktır. Özellikle ekonomi bilimiminin asla kabul etmediği gerçek dışı uygulamalar, yaşanmakta olan krizi derinleştirmekten başka bir işe yaramamıştır.

Maalesef halen de ilim dışı, bilime aykırı karar ve uygulamalarda ısrar edilmekte, Türkiye içte ve dışta hızla güven kaybetmektedir. Ülke ekonomisindeki matematiksel veriler ile plan ve bütçe hesaplamalarındaki anormal sapmalar, bunun çok açık göstergesidir. Çare seçimdir, çözüm sandıktır, başvurulması gereken adres de milli iradedir. İYİ Parti projeleriyle, nitelikli kadrolarıyla bu ülkeyi layıkıyla yönetmeye ve sorunları da çözmeye hazırdır” dedi.

TOPLU KATILIM COŞKUSU YAŞANDI

İYİ Parti’nin bayramlaşmasına, DEVA Partisi’nden ayrılanların toplu halde İYİ Parti saflarına katılması da damga vurdu. DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde istifa eden Dilek Durak ve ekibine rozetleri törenle takılırken, gelecek olanlarla birlikte 200 civarında bir katılımın gerçekleşeceği öğrenildi.
İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Kurban Bayramı bayramlaşma töreninine;
TBMM Grup Başkanı Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu  Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan,  Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap, Genel İdare Kurulu Üyeleri Hasan Toktaş, Müberra Çakir, Sermin Can Özensoy, Genel Başkan Danışmanı İbrahim Alagöz, Kurucu İl Başkanı Yüksel Yilmaz , Geçmiş Dönem İl Başkanı Yahya Bahadır, 17 ilçe Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dernekler ve federasyonların başkanları ile temsilcileri katıldı.  

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