İYİ Parti Bingöl halkın nabzını tutuyor

İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve ilçe yönetimi, her zaman olduğu gibi halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bingöl Kiğı İlçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Kızılboğa:"Her sıkılan El, her uzatılan mikrofonda mevcut yönetim'e sitemler yükselirken halkın feryatları artarak devam ediyor."dedi.BİNGÖL (İGFA) - Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa, Kiğı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkla uzun uzadıya sohbet edip, filir alışverişinde bulunan Başkan Kızılboğa;" Bugün ilçe yönetimi ve Kiğı Eski Muhtarı Murat Yaman ile birlikte Kiğı İlçesindeydik. Vatandaşla sohbet ettik, esnafa hayırlı işler diledik, sorun ve önerilerini de dinledik.

Esnaf da, vatandaşta birçok konudan şikayetçi. Özellikle ekonomik kriz birçok kişinin belini bükmüş durumda. Fakat ne olursa olsun biz vatandaşa sözümüzü verdik. 20 Haziran Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek İYİ Parti il başkanları toplantısında Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye Kiğı halkının tüm istek ve taleplerini bizzat ileteceğim. İYİ Parti'ye de, Kiğı'ye de İYİ gelecek" diye konuştu.