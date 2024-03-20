İYİ Parti adayının seçim aracına saldırı

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin’in seçim aracının lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Dün gece geç saatlerde iş yerinin önünde park halinde olan aracının dört lastiğinin de birden fazla yerinden kesildiği gören Yıldıztekin, yaşadığı üzücü hadise sonrasında açıklamalarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Yıldıztekin, yaşadıkları mağduriyetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Şehrin merkezinde, güvenlik kameralarının olduğu yerde, seçim aracımızın lastikleri düşmanca kesildi. Bu, bizim gözümüzde bir milli servettir. Nerede olursa olsun, kimin malı olursa olsun, yapılması hiç doğru değil. Emniyetin böylesine merkezi bir noktada yaşanan üzücü hadisenin faillerini bulamaması mümkün değil. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Kocaeli genelinde reklam broşürlerimiz, afişlerimiz ve duvar reklamlarımızın yüzde 60’ı kesildi veya yırtıldı. Kin ve nefret ile yapılan bu işlerin yarın başka sonuçlar doğurmamasını diliyorum” dedi.

PARTİZANLIK, ÜLKEMİZİN ÇOĞUNLUĞUNU KAPLAMIŞ DURUMDA

Partizanlıktan uzak durulması gerektiğini hemen her fırsatta dile getiren Yıldıztekin, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, “Katıldığım toplantılarda ve yaptığım ziyaretlerde anlatmak istediğim tam olarak buydu. Partizanlık, ülkemizin büyük çoğunluğunu kaplamış durumda. Partiler ve insanlar arasında düşmanlık oluşturuluyor. Yaşadığımız bu menfur durumu, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” şeklinde konuştu.