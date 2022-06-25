İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Dr. Sedat Üründül Anaokulu’na kalite ödülü

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Dr. Sedat Üründül Anaokulu; MEB’in teşvik ettiği eTwinning Platformu kapsamında gerçekleştirdiği başarılı projelerden dolayı “Ulusal Kalite Etiketi” almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Dr. Sedat Üründül Anaokulu, 2021-2022 yılı arasında 8 farklı uluslararası eTwinning projesine dahil olarak çalışmalarını sürdürdü. Projeler doğa gözlemi, doğa sevgisi ve doğal yaşamı koruma bilinci, kültürlerarası bilgi alışverişi, duyguları anlama ve onları ifade etme becerilerinin desteklenmesi, İngilizce iletişim yetkinliklerinin artırılması, çevre ve doğa aracılığıyla matematik etkinliklerini keşfetme gibi birçok konuyu kapsadı.

Öğrenciler Arasında İş Birliği Gelişiyor, Öğretmenler Farklı Öğretim Yöntemlerini Tanıyor

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı aracılığıyla Avrupa ülkelerinde okul iş birliğini teşvik etmek için oluşturulmuş bir platform olan eTwinning, katılımcı okullar arasındaki iletişimi ve iş birliğini geliştirerek, proje yapmayı ve proje geliştirmeyi hedefliyor. eTwinning projeleri sayesinde öğretmenler; Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olurken, farklı öğretim yöntemlerini tanıyarak, yabancı dil ve mesleki açıdan kendilerini geliştiriyor. Öğrenciler ise projeler aracılığıyla farklı kültürleri tanıyarak, aralarındaki iş birliğini artırıyor ve yabancı dil ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyor.

‘’Uluslararası Projeler Akademik Kazanımların Yanı Sıra Öğrencilerin Sosyalleşmesine ve Motive Olmasına da Katkı Sağlıyor’’

Okulun 2009 yılından bu yana uluslararası projelerde yer aldığını belirten Dr. Sedat Üründül Anaokulu Müdürü İlkay Yılmaz, ‘’eTwinning projeleri öğrencilerin sosyalleşmesine, derslere daha aktif katılmasına ve motive olmasına fayda sağlıyor. Öğrencilerimiz bu sayede farklı okullardan ve ülkelerden akranları ile iletişim kurarak onların kültürlerini tanıma ve yabancı dil bilgilerini geliştirme fırsatı buluyor.’’ dedi. Erasmus Programı’nın da kendilerine birçok farklı kapı açtığını belirten Yılmaz, ‘’Mayıs ayının sonunda Portekiz’deki ortak okulumuzu ziyaret ettik ve 2009 yılından bu yana kadromuzdaki birçok öğretmen yurt dışındaki bir okulu deneyimleme, gözlem yapma ve okulda eğitim verme imkanı buldu. Bu da mesleki anlamda önemli bir kazanım.’’ ifadelerini kullandı.

Bu Başarı İlk Değil

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Dr. Sedat Üründül Anaokulu’nun 3-6 yaş grubu öğrencileri için eTwinning faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği doğa farkındalığı ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan “Canlı Ansiklopedim” projesi de 2021 yılında Ulusal Kalite Etiketi’ne layık görülmüştü. Okul gelecekte Uluslararası Kalite Ödülünü almak üzere çalışıyor.