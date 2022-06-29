İtalyan pizzaları ile Fransız çorbalarındaki lezzetin sırrı Mustafakemalpaşa'da

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ayı ve sarıkız mantar sezonu başladı. Domates ve biberi ile dünyaya nam salan Mustafakemalpaşa, son yıllarda sarıkız ve ayı mantarı ihracatı ile dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Sünlük ormanlarında yetişen ve Avrupa sofralarını süsleyen ayı mantarı ve sarıkız mantarı sezonu başladı.

Yüzlerce ürünün yetiştiği Türkiye’nin en verimli tarım topraklarına ve yeşil doğasına sahip Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi Avrupa ülkelerinin ünlü yemeklerine Ayı ve Sarıkız mantarı ile lezzet katıyor. İtalyanların meşhur pizzaları ayı mantarından, Fransız çorbaları lezzetini sarıkız mantarından alıyor.

Küçük mantar avcısı kardeşler Yağmur (11) ve Ada (7) Uslu’da köylülerle birlikte mantar topluyor. Yöre halkı, yağışlardan dolayı bu yılın çok verimli geçtiğini söyledi.

Köylüler kilogramı 30 liradan satılan mantarı bulmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın yolunu tutuyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Yağmur ve Ada Uslu kardeşler, babalarının yanında ormana mantar toplamaya gide gele usta birer mantar avcısı olurken ağırlıklarınca mantar topluyor. Uçsuz bucaksız ormanların derinliklerinde devasa mantarları elleriyle koymuş gibi bulan Uslu kardeşler, mantar toplamayı babalarından öğrendiklerini ifade ediyor.

Sünlük köyünün ormanlarında onlarca tür mantarın yetiştiğini belirten muhtar Ersin Uslu, kilometrelerce ormanı didik didik eden köylülerin topladığı mantarlar boylarını aşarken, günde 50 ile 100 kilo arasında mantar topluyor ve mantar köylülere iyi bir kazanç sağladığını, mantarın İtalya’daki kilogram fiyatı ise 30 Euro olduğunu söyledi.

Mustafakemalpaşa’da ekilmedik bir karış toprak bırakmamakta kararlı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, ünlü salçalık domates ve kapya biberinin yanı sıra verimli toprakların katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkiler, bamya, karamürver, yaban mersini, incir ve daha birçok ürünle buluşması için başlattıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti.

Her gün ekim alanlarını genişleten çiftçiler ve özellikle her gün sayıları artan kadın girişimcilerle büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kanar, bal ormanı ve borsasının ilçenin önemli değerleri arasında yer alacağına da dikkat çekti.