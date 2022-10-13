İtalyan akordeon ustası Roffi Türkiye turnesinde

Avrupa’nın ve Dünya’nın en prestijli konser salonu ve tiyatrolarında sahne alan ünlü İtalyan akordeon sanatçısı Pietro Roffi, Türkiye’de 6 konserlik bir turneye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya’nın en seçkin akordeon ustalarından biri olarak kabul edilen Roffi, 6 şehirde büyük orkestralar eşliğinde Türkiye’de sahne almaya başladı.

Solist olarak oda ve senfoni orkestraları ile beş kıtada yüzlerce konser veren Roffi, Türkiye’deki ilk konserini 12 Ekim günü Ahmed Adnan Saygun Orkestrası ile İzmir Büyükşehir Kültür Merkezinde verdi. İkinci konserini Çukurova Senfoni Orkestrası ile Adana Konser Salonunda verecek olan sanatçı, 16 Ekim’de İstanbul’da Cemal Reşit Rey Salonunda, CRR Genç Oda Orkestrası ile sahne alacak.

İtalyan Büyükelçiliği himayesinde, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin organize ettiği konserler dizisi çerçevesinde, Pietro Roffi, 17 Ekim Pazartesi günü vereceği bir konser ile İtalyan Dil Haftasının açılışını da yapacak. Türkiye’de 23 Ekim’e kadar kalacak olan sanatçı son iki konserini 20 Ekim’de Devlet Senfoni Orkestrası ile Bursa’da ve 22 Ekim tarihinde de Ankara Senfoni Orkestrası ile verecek.

İlk kez Türkiye’ye gelmekten büyük heyecan duyduğunu belirten sanatçının repertuarı klasik müzikten tangoya, kendi bestelerinden film müziklerine kadar uzanıyor.