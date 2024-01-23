İtalya'nın Afrikalıları Türkiye göndereceği iddialarına İletişim'den yanıt

İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş.' dedi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İtalya’nın, Afrikalıları Türkiye’ye göndereceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

"İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma hatta görüşme dahi söz konusu olmamıştır" denilen açıklamada, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya’nın sağ koalisyon hükûmetine yakın Il Giornale gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığı belirlenmiştir. Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığı tespit edilmiştir. Meloni’ye Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın sosyal medyada dolaşan "Faşist Meloni" ve "Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği" yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlendiği kaydedilen açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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