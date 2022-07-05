İtalya ile 9 yeni iş birliği anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye’nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa görüşme, Hükûmetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ve heyetini Ankara’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İtalya’nın kuzey doğusunda bulunan Alp Dağları’nda pazar günü yaşanan buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziyelerini iletip yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay Toskana bölgesinde gerçekleşen ve 4 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında İtalyan makamlarınca gösterilen iş birliği için de teşekkür etti.

“Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile 3. Hükûmetlerarası Zirve Toplantımızı icra ettik” diyen Erdoğan, 2008’den bu yana gerçekleştirdikleri Hükûmetlerarası Zirve Toplantıları’nın, ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığı en üst düzey platformu teşkil ettiğini belirtti.

“İLİŞKİLERİMİZİN KURUMSALLAŞMASINI PEKİŞTİRECEK 9 ANLAŞMAYI İMZALADIK”

İş birliği imkânlarının geliştirilmesi üzerinde durduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34’lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar doların eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin üçüncü toplantısını ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabık olduklarını dile getirerek, “Şirketlerimizi, iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

İtalya ile tesis ettikleri askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayii iş birliğinin ayrı bir ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin, müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. Gündemimizde terörle mücadele de iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya’dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan’la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz.”

İki ülke halkları arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de Türk-İtalya Üniversitesinin kurulması girişimidir” dedi.

İtalya Başbakan Draghi ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İtalya’nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettim. Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye’nin, Birlik için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye’nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin Avrupa Birliği’ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.”

UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracına yönelik Birleşmiş Milletler planı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Zirve vesilesiyle Sayın Başbakanla ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. İtalya, enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda denizaltı boru döşemesindeki iş birliğimiz dâhil, enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara ve değindik.”

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, “Her ikiniz de tahıl sorunundan söz ettiniz, ihracat konusu Türkler tarafından ele alındı. Ancak ilk somut adımın atılması için eksik olan nedir? Sayın Erdoğan bu konuda Putin ile mi görüşmek durumunda?” sorusuna, özellikle Karadeniz koridorunun çok büyük önem ifade ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de yaklaşımlarının önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz zira bu tahılın ama buğdaydı ama arpaydı ama ayçiçeği yağıydı bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.”

“SAMP-T KONUSUNDA ARTIK İMZA SAFHASINA GELELİM İSTİYORUZ”

Bir gazetecinin SAMP-T hava savunma sistemi konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAMP-T’nin İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz ettiğini vurguladığını ifade etti.

En son NATO zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu etraflıca ele aldıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Kendileri de ‘ben de Sayın Draghi ile bu konuyu görüşeceğim’ dediler. ‘Sayın Draghi’nin Türkiye ziyareti olacak ben de görüşeceğim’ dedim ve bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız yine aynı şekilde ele aldılar ve bir an önce SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten Sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin son dönemde düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın uyguladığı baskı ve geri itme politikası nedeniyle deniz yoluyla Avrupa’ya geçiş rotalarını İtalya’ya çevirmesi konusunun bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusunu şu şekilde cevapladı: “Özellikle bu konuda geri itme çabalarında maalesef Yunanistan artık Avrupa’dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar artık İtalya’ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Denizlerden toplamak suretiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya’nın da başında var.”

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ: “KARADENİZ’DE TAHIL KORİDORU AÇILMASI PLANINDA TÜRKİYE’NİN MERKEZİ BİR ROLÜ VAR”

Türkiye ile İtalya’nın dost ve müttefik ülke olduğunu belirten İtalya Başbakanı Draghi, uluslararası toplumun büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Draghi, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa da değinerek, Türkiye ve İtalya’nın Kiev’e destek verdiğini dile getirdi.

Türkiye ve İtalya’nın Ukrayna’daki savaşa müzakere bazlı çözüm için en ön sırada yer aldığını vurgulayan Draghi, her iki ülkenin sürekliliği olan, istikrarlı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in kabul edebileceği bir barış peşinde olduklarını kaydetti.

Ukrayna buğdayının ihracı hedefiyle Karadeniz’de tahıl koridoru oluşturulabilmesi için Türkiye’nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarına değinen İtalya Başbakanı Draghi, “Türkiye’nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle de tahıl ambargosunun kaldırılması yönünde bu çabaları çok takdire şayan. Gübrelerin de aynı şekilde serbest geçişinin olması lazım. Çünkü dünyanın en fakir ülkelerinde felaketlere yol açabilecek sınırlamalar. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin üzerinde çalıştığı plandan söz etti. Türkiye’nin burada merkezi bir rolü var. Benim temennim Rusya’nın bu girişime imkân vermesi ve bu sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması” dedi.

İtalya Başbakanı Draghi, BM Genel Sekreteri Guterres’in Karadeniz’de tahıl koridoru oluşturulması için yaptığı plana ilişkin, şu ifadeleri kullandı: “Bu plan bir an önce harekete geçmek için çok cesaret vericiydi ama birçok koridorun açılması lazım. Güvenlik koridorunun açılması lazım. Bir grup çalışması gerekiyor ve BM şemsiyesi altında Türkiye burada merkezi bir rol oynamakta. Bu grup gemiler güvenlik içerisinde geçişini gerçekleştirmeli ve Rusların hücumuna uğramamalılar ve bunların (gemilerin) içerisinde de silah bulunmaması lazım, Rusların istediği de bu. Üç taraf (Ukrayna, BM, Türkiye) bu konuda hazırlar ve Kremlin’in katılımını bekliyorlar. Bu anlaşma son derece önemli. Daha genel bakış açısıyla da bir genel barışa ulaşmak açısından son derece önemli. Bu bir anlamda sonuca giden birinci adım olacak ve herkesi dâhil etmek durumunda. Dünyanın en fakir milyonlarca insanı için önemli, stratejik bir anlam ifade ediyor.”