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İsviçre'nin fidanı Ankara'da yeşerecek

GÜNDEM 31.10.2023, 10:28
İsviçre'nin fidanı Ankara'da yeşerecek

İsviçre’den getirilen fidan, Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde toprakla buluşturulduANKARA (İGFA) - İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Ziraat Fakültesinin kuruluşunun 90. yılı münasebetiyle üniversite yerleşkesinde fidan dikti.

Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde bulunan Uluslararası Merkez bahçesindeki fidan dikim töreni, Büyükelçi Ruch ve Rektör Ünüvar’ın yanı sıra rektör yardımcısı, ziraat fakültesi dekanı, genel sekreter ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

“BİYOÇEŞİTLİLİĞE DE KATKI SAĞLAYACAK”

Büyükelçi Ruch, törendeki konuşmasına, tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyetin 100. yılını tebrik ederek başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla özel bir şey yapmayı düşündüklerini ve fidan dikimi planladıklarını anlatan Ruch, “Türkiye ile İsviçre arasındaki dostluğu geliştirmekaçısından bir ağaç getirmenin sembolik bir jest olacağına kanaat getirdik. Şu an aklınıza şu soru gelebilir, neden özellikle bu ağaç? Yani neden Şam eriği ağacı? İlk sebebi şu; bu özel bir ağaç. Çok lezzetli meyvesi var ve gördüğüm kadarıyla Türkiye’de de yok. Bu sebeple biyoçeşitliliğe de katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bu ağacın İsviçre’de sadece kendisinin yaşadığı bölgede bulunduğunu belirten Ruch, “1 Ağustos’ta İsviçre Ulusal Günü’nde bu ağacın aynısını kendi büyükelçiliğimize dikmiştik. Ben çok teşekkür ediyorum erik ağacının bir kardeşini buraya kabul ettiğiniz için. Bu aramızda bir bağ oluşturacak ve ümit ediyorum ki bu ağacın birçok bebeği olacak. Bu ağaçtan yeni ağaçlar yetiştireceğiz. Biz olmasak bile bir sonraki nesil” diye konuştu.

“BU FİDAN, TÜRKİYE-İSVİÇRE DOSTLUĞUNUN DA NİŞANESİ OLACAK”

Rektör Ünüvar da Cumhuriyetin 100. yılını gönülden kutladığını belirterek, bu yılın aynı zamanda Ziraat Fakültesinin de kuruluşunun 90. yılı olduğuna işaret etti.

Bugün fiziki anlamda küçük gibi görülebilen, ancak manevi anlamı son derece yüksek bir tören gerçekleştirdiklerini dile getiren Ünüvar, “İçinde bulunduğumuz kampüs, Türkiye’deki üniversite kampüsleri içerisindeki en güzide kampüslerden birisi. Gördüğünüz gibi burada çok çeşitli ağaçlar var ve bir kısmı da anıt ağaç. Beşevler Kampüsü biyoçeşitlilik anlamında fevkalade zengin bir kampüstür. Bu zenginliğe bir başka zenginliği de ilave etmiş oluyoruz. Bu fidan, Türkiye-İsviçre dostluğunun da nişanesi olacak” dedi.
Fidanın İsviçre Büyükelçi tarafından bizzat İsviçre’den getirtildiğine vurgu yapan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Bir ağaçtan ne olur ki?’ diye düşünmemek lazım. Ağaçların aynı zamanda büyüyüp gelişme ve meyve verme özelliklerini de hesaba katarsak, bu ağacın Türkiye-İsviçre dostluğunun büyümesini ve daha büyük meyveler vermesini sağlamasını temenni niteliğinde olduğunu da görürüz. Ben nazik ve ince düşüncesinden dolayı Sayın Büyükelçi’ye teşekkür ediyorum. Umarım bu ağacın büyümesi gibi dostluğumuz da hep büyür, gelişir. Belki bu ağacın büyümesi uzun yıllar alacaktır ama bizden sonraki nesiller bunu hep hayırla yâd edecektir. Bizim kültürümüzde ‘emanete gözü gibi bakmak’ diye bir tabir vardır. Biz de bu ağaca gözümüz gibi bakacağız"

Konuşmaların ardından Şam eriği fidanını toprakla buluşturan Büyükelçi Ruch ve Rektör Ünüvar, törene katılan akademisyenlerle birlikte fidana can suyu verdi.

Tören, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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