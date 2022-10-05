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İsveç‘in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
GÜNDEM 05.10.2022, 17:46
İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisini iletti.
Bakanlıktan yapılan çağrıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hadsiz, çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
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