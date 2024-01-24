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İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM onayı
GÜNDEM 24.01.2024, 10:28
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.
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