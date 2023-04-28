İSU'dan su yönetiminde tecrübe paylaşımı

Marmara Belediyeler Birliği’nin IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı kapsamında, "Kentsel Su Yönetiminde Güncel Problemler ve Çözüm Araçları" Paneli İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendiİSTANBUL (İGFA) - İFAT Fuarı'nda İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, gerçekleştirdiği sunumda Kocaeli’de su yönetimiyle ilgili yaşanabilecek problemlere karşı alınan tedbir ve önlemleri anlattı.

Panelde çağın en önemli gündem maddesi olan su yönetimi tema olarak belirlendi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, gerçekleştirdiği sunumda Kocaeli genelinde suyun korunması için kent genelinde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, teknolojik yatırımlar ile kuraklığa karşı verilen mücadeleyle ilgili tecrübelerini paylaştı.

SU KAYNAKLARINDA KURAKLIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Yuvacık Barajında su seviyesinin eylül-ekim ayları itibariyle düştüğünü ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, susuzluk riskine karşı Sapanca-Yuvacık terfi hattının B planı olarak hazır tutulduğunu ifade etti.

Genel Müdür Ali Sağlık ayrıca Namazgâh Barajı, derin su kuyuları, Denizli ve Cumaköy Göletleri ile DSİ’nin yapımını gerçekleştirdiği ve önümüzde ki yıllarda devreye alınması planlanan İhsaniye ile birlikte Mudurnu Çayı üzerinde inşa edilen Ballıkaya Barajı’yla önümüzdeki yıllarda oluşabilecek kuraklık riskine karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Ali Sağlık, geri kazanım suyuna da vurgu yaparak sanayide gri su kullanımıyla birlikte tatlı su kaynaklarında baskının önemli oranda azaldığını ifade etti.

KAYIP-KAÇAK İLE MÜCADELE

Kayıp-kaçak ile ilgili önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kent genelinde 2004 yılında %72 olan kayıp-kaçak oranının büyük bir emek sarf edilerek %25 seviyelerine indirildiğini söyledi. Ayrıca birçok altyapı yatırımı, teknolojik yatırımlar ve yeni projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Genel Müdür Ali Sağlık, basınç yönetimi, izole bölgeler, gece dinleme çalışmaları, su işletme sistemi (SUİS), yüksek tüketimli abonelerin takibi, ortak abonelik sayaç değişimi gibi projelerin hayata geçirildiğini söyledi.