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İstiklal Caddesi yüzde 120’lik kira artışıyla rekor kırdı! Dünyada en dikkat çekici caddeler...

GÜNDEM 14.12.2023, 18:25
İstiklal Caddesi yüzde 120’lik kira artışıyla rekor kırdı! Dünyada en dikkat çekici caddeler...

Cushman & Wakefield, ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı. Dünya'nın en pahalı caddesi New York'ta 5. Cadde olurken, İstanbul'da da İstiklal Caddesi yüzde 120’lik kira artışıyla rekor kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı. Rapor, pandemi ile tetiklenen güçlü enflasyonist baskıyla birlikte artan maliyet ve azalan alım gücü nedeniyle perakende sektörünün belirsizliklerle karşı karşıya kalmasına rağmen dünya çapında şaşırtıcı bir dayanıklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Rapor bu kapsamda bir önceki yıl yüzde 5.2’lik büyüme gerçekleştiren dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin bu yıl yüzde 8.5'lik bir büyüme kaydettiğini ve lüks markaların yüzde 95'inden fazlasının kâr artışlarını 2023'ün başlarına kadar devam ettirdiğini gösteriyor.

Keyfi tüketim harcamalarının kısıldığı bu dönemde, lüks harcamaların zayıf da olsa büyümeye devam ettiğini ve lüks sektörünün, ‘artan yaşam maliyetlerine karşı daha dayanıklı olması’ nedeniyle şehir merkezlerinde nispeten iyi performans sergilediğini gösteren rapor, birinci sınıf perakende konumlarındaki boşluk oranının düşük kalmayı sürdürdüğünü ve belirli segmentteki kira değerlerinin genel perakende piyasalarına kıyasla fazla etkilenmediğini de ortaya koyuyor.

PANDEMİDEN SONRA KİRALARDA EN ÇOK TOPARLANAN YER ABD

Dünya genelindeki 49 ülkeyi ele alan ana caddeler sıralamasında, New York'un Beşinci Caddesi, yıldan yıla kira artışı durağan seyretmesine rağmen metrekarede yıllık 2 bin dolar kira ile dünyanın en pahalı perakende caddesi olarak birinciliğini korudu.

Milano'nun Via Montenapoleone Caddesi metrekarede yıllık bin 766 dolar kira ile bir sıra yükselerek ikinci sıraya yerleşti ve üçüncü sıradaki metrekarede yıllık bin 493 dolar kiraya sahip Hong Kong'un Tsim Sha Tsui Caddesi’ni geride bıraktı. Londra'daki New Bond Street ve Paris'teki Avenues des Champs-Élysées sırasıyla metrekarede yıllık bin 462 dolar ve bin 120 dolar ile dördüncü ve beşinci sıradaki yerlerini korudu.
 
Küresel ana perakende noktalarındaki kiralar, son 12 ayda yerel para birimi cinsinden ortalama yüzde 4.8 artarak bir önceki yıl kaydedilen yüzde 3.7'lik büyümenin üzerine çıktı. Dünya genelinde en yüksek kira artış oranı yüzde 5.3 ile Asya-Pasifik olurken, Amerika kıtası yüzde 5.2, Avrupa ise yüzde 4.2'lik bir artış gösterdi. Raporda ayrıca ABD’nin işlemlerin yüzde 69’unun pandemideki kira seviyelerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle dünya genelinde pandemiden sonra en çok toparlanma gösteren yer olduğu belirtildi.   
  İSTİKLAL CADDESİ AVRUPA’DA DA 36’NCI SIRAYA YÜKSELDİ

Sıralamada 2023 yılında metrekarede yıllık 245 dolarlık kirası ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselen İstiklal Caddesi ise yüksek enflasyon nedeniyle kiraların bir önceki yıla göre yüzde 120 gibi şaşırtıcı bir oranda artmasıyla dikkat çekerken, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı.

Bu kapsamda İstanbul’u yüzde 33 artış ile Arjantin’deki Calle Florida Caddesi, yüzde 20 ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi ve yüzde 17 ile Vietnam’daki Dong Khoi Caddesi izlerken, diğer şehirlerin ana caddelerindeki oranlar bu oranların çok altında yer aldı.
 
Avrupa’daki 57 ana alışveriş caddesi arasındaki kira değeri sıralamasında 2023 yılında 45’inci sıradan 36’ya yükselen İstanbul, bir önceki yıla oranla yüzde 120’lik kira büyümesiyle Avrupa’da en güçlü kirasal büyümenin yaşandığı cadde konumunda. Avrupa’nın diğer şehirlerindeki yıllık değişim oranları ise oldukça sınırlı düzeyde gerçekleşti.   
  İŞTE AVRUPA, AMERİKA VE ASYA’NIN EN DİKKAT ÇEKEN CADDELERİ Avrupa’nın en pahalı alışveriş lokasyonu, metrekarede yıllık bin 766 dolar ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi olurken, en ekonomik alışveriş caddesi ise metrekarede yıllık 33 dolarlık kira ile Makedonya’daki Makedonya Caddesi oldu. Avrupa’nın kiralarda en büyük oranda düşüş yaşanan bölgesi ise yüzde 14 ile kiraların metrekarede yıllık 120 dolar olduğu Finlandiya’nın Helsinki şehir merkezi oldu. 

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