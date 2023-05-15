İşte son sonuçlar! Seçim 2. tura kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gitti. Açılan sandıklarda oran yüzde 99 oldu. İşte son sonuçlar...ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gitti. Açılan sandıklarda oran yüzde 99 oldu.

İşte son sonuçlar:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 49,36

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 44,99

SİNAN OĞAN: 5,28

MUHARREM İNCE: 0.43

Açılan sandık yüzde 99