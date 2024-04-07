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İşte şehirlere yakın tatil rotaları

Bayram tatilini şehirde geçirenler için araç kiralayarak günübirlik ya da kısa süreyle konaklayarak seyahat edilebilecek en yakın ve güzel rotaları derlendi

GÜNDEM 07.04.2024, 13:49
İşte şehirlere yakın tatil rotaları

Bayram tatilini şehirde geçirenler için araç kiralayarak günübirlik ya da kısa süreyle konaklayarak seyahat edilebilecek en yakın ve güzel rotaları derlendi.İSTANBUL (İGFA) -9 günlük bayram tatili, şehir dışına ve yurt dışına seyahati artırsa da bayramı şehirde geçirenler için de çok sayıda tatil seçeneği bulunuyor.

14 Nisan'a kadar devam edecek tatil dönemini şehirde geçiren sehayat severler, bu dönemde yakın rotalara kısa süreli geziler planlayabilir.

Türkiye’nin lider seyahat platformlarından olan enuygun'un derlediği gezim ortalarna göre, araç kiralayarak birkaç saat içinde ulaşabileceğiniz, isterseniz günübirlik isterseniz 1-2 gece konaklayarak planlayabileceğiniz gezilerle şehir hayatına kısa bir mola verebilirsiniz.

İSTANBULLULAR İÇİN: POLENEZKÖY-ŞİLE-AĞVA

İstanbul için ilk öneri, popülerliğini koruyan Ağva. Yeşilliği, dere kıyısına kurulmuş restoranları, sevimli bungalovları ile araçla bir saatte ulaşılabilecek eski bir köy yerleşimi olan Ağva’da doğanın canlanışına tanık olabilirsiniz.

Ağva’ya yolculuğunuzu ara duraklarla zenginleştirmek isterseniz, başlangıcı Polonezköy’le yapabilirsiniz. İstanbul içinde bir Polonya köyü atmosferini koruyan Polonezköy’ü keşfettikten sonra Şile kalesinden eşsiz manzarayı seyredebilir ve Ağva’da güzel bir akşam yemeğine doğru yol alabilirsiniz.

İZMİR’İN SAKİN ŞEHRİ SEFERİHİSAR

İzmir’in uzun kıyı şeridinde şehrin her noktasından hızlı ulaşılabilecek harika bir sahil rotası var: Sakin şehir Seferihisar. Kültürel dokusunu ve mimarisini koruyan Seferihisar’da yerel pazarlardan alışveriş yapabilir, Teos Antik Kenti ve Dionyzos Tapınağı’nı gezebilirsiniz. Aracınızın yönünü Seferihisar’a 6 kilometre uzaklıktaki Sığacık’a doğrultursanız sizi camlarından çiçekler sarkan şirin evler karşılayacak. Burada büyülü sokaklarda gezebilir, sonrasında Sıcağık Kalesi’nde harika manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Ayrıca Seferihisar gezinizde özgün bir lezzet olan Armola peynirini de mutlaka denemelisiniz.

ANKARA’NIN GÖLLERİ VE KAPLICALARI

Bayramı şehirde geçiren Ankaralılar için bu yıl her zamankinden erken gelen baharda çok daha güzel görünen üç rota önerisi bulunuyor.

İlki Eymir Gölü. Kızılay Meydanı’ndan yarım saat içinde ulaşılan Eymir Gölü ODTÜ ormanı içinde yer alıyor. Göl çevresinde 45 kilometrekarelik alanda doğa içinde keyifli vakit geçirmek için her ayrıntı düşünülmüş.

Doğa harikaları Mavi Göl ve Tuz Gölü de, kendi aracınızla ya da araç kiralama hizmetinden yararlanarak gidebileceğiniz eşsiz yerler.

Ankara’nın popüler rotalarından Kızılcahamam, bayramda sağlığı için vakit ayırmak isteyen Ankaralılar için en uygun seçim olacak. Merkeze 1 saat uzaklıkta yer alan ve kaplıcalarıyla ünlü olan Kızılcahamam, doğal dokunun korunduğu termal tesislere sahip.

ANTALYA’NIN ANTİK KENTLERİ

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da, bayramı şehirde geçirecekler için yaz sıcakları başlamadan antik kentleri gezmek uygun bir seçenek olabilir. Deniz turizmi ile tüm dünyada popüler olan Antalya, Likya uygarlığını aktaran pek çok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor. Merkeze 12 km uzaklıkta Roma döneminde inşa edilen  Perge Antik Kenti yer alıyor. 2 bin yıl önce 15 bin kişilik tiyatroya sahip olan büyük bir kentten kalanları görebileceğiniz şaşırtıcı bir deneyim sunuyor.

Gezinize Antalya’ya 80 km uzaklıkta Manavgat yakınlarında kalan Side Antik Kenti ile devam edebilirsiniz.  400 metre genişliğinde bir yarımada üzerinde kurulan antik kentten kalan dev sütunlar hala görkemini koruyor.

Bir diğer antik kent Patara ise Kaş ile Kalkan arasında yer alıyor.  Antik bir liman olan Patara, zamanla kumla dolmuş ve işlevini yitirmiş. Süren kazılarla deniz kıyısındaki antik kent açığa çıkarılmaya devam ediyor.

ADANA: DOĞAYA KAÇIŞ

Adana’da ailecek bir arada olmak için ideal noktalardan biri merkeze araçla yarım saat mesafedeki Yerköprü Mesire alanı. Piknik alanı olarak düzenlenmiş yemyeşil alan içinde bir dere ve balık çiftlikleri bulunuyor. Ayrıca balık da avlanabiliyor. Kazları ve ördekleri izleyebileceğiniz, dilerseniz mesire alanı içindeki tesislerden yemek hizmeti alabileceğiniz Yerköprü Mesire Alanı’nda dopdolu bir gün geçirebilirsiniz.

Farklı bir deneyim için ise komşu şehir Mersin’de Tarsus Doğa Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni seçebilirsiniz. 69 farklı türe evsahipliği yapan; zebra, kurt, arslan, lama, ceylanları görebileceğiz  hayvanat bahçesi, flamingo ve leyleklerin de barındığı doğal bir park konumunda. Adana merkezden aracınızla 45 dakika içinde ulaşabileceğiniz park, çocuklarınızla harika bir gün geçirmenizi sağlayacak.

GAZİANTEPLİLERE ÖNERİ: NEMRUT HARABELERİ

Gaziantep deyince bir de bayramsa ilk akla gelen baklava olur. Dünyanın gastronomi rotalarından birinde yaşayan, özel günleri ve misafirperverlikleriyle bilinen Gaziantepliler için şehirleri başlı başına bir mutluluk kaynağıdır. Yine de biraz hava değişimi ve keşif için çevrede çok güzel yerleşimler olduğunu hatırlatalım. Bunların başında Adıyaman-Nemrut geliyor. Milli Park statüsündeki Nemrut Dağı ve çevresi, etkileyici arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Araçla Gaziantep’ten 3 saatte ulaşabileceğiniz Nemrut dağı geziniz sonrasında Adıyaman’ın meşhur lezzetlerini tatmak için bir mola verebilir; her ne kadar bütün Güneydoğu’da yaygın bir lezzet olsa da Adıyaman’la özdeşleşmiş çiğköfteyi deneyebilirsiniz. Tirşik, dövmeç, kavurmalı hıtap, yarpuzlu köfte, tevenk sarması ile burma tatlısı da bu gezide favori lezzetleriniz olabilir.

Şehir dışına çıkmayıp Gaziantep sınırları içinde bir geziye çıkmak isteyenler için de; Birecik Baraj Gölü önerilen bir başka rotalardan biri. Şehre bir saat mesafede, mesire yeri olarak düzenlenmiş göl kıyısında dinlenebilirsiniz. Dilerseniz aracınızı Urfa Halfeti’ye yöneltip her yıl tüm dünyadan binlerce gezgini ağırlayan açık hava müzesi konumundaki yerleşimi görebilirsiniz.

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