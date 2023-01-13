İşte İstanbul'un yeni taksileri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksileri tanıttı. Şubat ortasında 300’e yakın yeni taksiler yollarda olacak. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan sorunlar ortadan kalkıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un taksi sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) attığı adım sonuç verdi.

UKOME ‘den çıkan ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun dönüşüm kararının hazırlıkları yapıldı. İlk prototipi basın mensuplarına tanıtıldı.

Taksiler geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Taksiyi paylaşımlı kullanmak isteyen yolcular için mobil uygulama firmalarla uygulama geliştirme teknikleri devam ediyor ve UKOME’ye sunulacak.

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezinde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetimi sağlayabiliyor. Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik bölmesi var ve nakit para alışverişi için açılıp kapanabilen kapak bulunurken şoför ve yolcu iletişimini sağlayan intelkom sistemi de yer alıyor.

Taksilerde görme engelli yolcular için “braille alfabesi” bulunuyor.

Bu arada S.O.S ibaresi ve panik butonuyla da şoförün de ve vatandaşın da güvenliği ön plana alınıyor.

Taksi içi kamera sistemi bulunurken mobil uygulamalardan da faydalanılabilecek. Şoförler taahhüt verecek, üç yıl boyunca el değiştiremeyecek.