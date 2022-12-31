İşte ikramiye kazanan numaralar

31 Aralık 2022'nin son saatleri Milli Piyango heyecanı ile katlanarak devam ediyor. 2023 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar hızlı bilet sorgulama işlemi ile ikramiye sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. 20 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2023 tüm hızıyla devam ederken kazandıran rakamlar saatler ilerledikçe belirleniyor.

Hızlı bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango biletine (çeyrek, yarım, tam) ikramiye sonuçları öğrenebiliyor.

20 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.

20 milyon lira ikramiye kazanan numaralar şöyle açıklandı: 5424303, 5839489

Yapılan ilk çekilişin ardından 10 Bin ve 20 Bin TL kazandıran numaraları açıklandı. 2023 Yılbaşı özel çekilişi saat 12:30'da başladı ve gün boyu yapılacak çekilişler noter huzurunda canlı yayın ile devam ediyor.

Saat 23:15'de ise merakla beklenen 200 milyon TL değerindeki dev ikramiye sahibini bulacak. Aynı zamanda Amorti çekilişi de gerçekleştirilecek.

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https://youtu.be/1E4duwLcWZE

Çekiliş sonçlarını kontrol etmek için lütfen tıklayınız.