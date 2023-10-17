İstanbullulardan vahşi saldırıya protesto!
İsrail'in Gazze'deki iki hastaneyi vurması ardından İstanbullular, İsrail Büyükelçiliği önünde protestoya başladı. İsrail Milli Güvenlik Karargahı, Türkiye'de kalan İsraillilere bir an önce Türkiye'den ayrılma çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İsrail’in Gazze’de bulunan iki hastaneyi vurması sonucu bin kişi hayatını kaybetmişti.
Vahşi saldırıyı protesto eden vatandaşlar, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla gelerek olaya tepki gösteren İstanbullular, attıkları sloganlarla İsrail terörü protesto edildi.
https://twitter.com/usaturknews/status/1714368395192213522
Öte yandan alınan bilgiye göre İsrail Milli Güvenlik Karargahı da, Türkiye'deki seyahat uyarı seviyesinin ülkenin tüm bölgeleri için geçerli olan en yüksek seviye olan 4. seviyeye (yüksek tehdit) güncellendiğini duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye'de kalan tüm İsraillileri bir an önce Türkiye'den ayrılmaya çağırıyor.
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|9
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|8
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|15. Boluspor
|8
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|5
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|5
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|P
|1. Tottenham
|8
|20
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|8
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|8
|18
|4. Liverpool
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|17
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|8
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|11
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|9
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|8
|8
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|7
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|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
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|8
|4
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|8
|3
|20. Sheffield United
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
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|13
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|9
|13
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|9
|11
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|10
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|8
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