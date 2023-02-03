İstanbullulara hafta sonu uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1621502816048283650

Meteoroliji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hafta sonu yağışlı ve soğuk hava etkili olacak.

Kent genelinde yarın ve pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Öte yandan Pazartesi gününden itibaren İstanbul kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği dikkait çekilerek, hava sıcaklıklarının ise kademeli olarak mevsim normallerinin altına düşerek 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.