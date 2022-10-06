İstanbullular dikkat! E-5 karayolu 5 Kasım'a kadar felç olacak

İBB ekipleri, D-100 Karayolu’nun (E-5) Küçükyalı ve Kozyatağı kavşakları arasındaki bozulan asfaltı yenileyecek. Yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda yapılacak çalışma nedeniyle gece yarısından itibaren 00.00 - 06.00 saatleri arasında trafik akışı yan yoldan sağlanacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekipler E-5 İstanbul istikametinde, Maltepe Küçükyalı Kavşağı ile Kozyatağı Kavşağı arasında yaklaşık 3,5 km asfalt kaplama imalatına başlayacak. Trafiğin asgari düzeye düştüğü 00.00 - 06.00 saatlerinde yapılacak çalışma nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacak. Geceden itibaren başlayan çalışmaların 5 Kasım’da tamamlanması planlanıyor.

Bahse konu bölgede trafik sirkülasyonu, UTK kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak. İstanbulluların trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları öneriliyor.