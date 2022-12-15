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İstanbullular destek için Saraçhane'de buluştu... Altılı masadan 'demokrasi' vurgusu

GÜNDEM 15.12.2022, 17:14
İstanbullular destek için Saraçhane'de buluştu... Altılı masadan 'demokrasi' vurgusu

Altılı masa liderleri ve belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de bir araya geldi. Altılı Masa liderleri halka seslenirken, ortak vurguları 'demokrasi' oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından bugün binlerce vatandaş Saraçhane'ye akın etti.

Saraçhane'de buluşma için Başkan İmamoğlu, liderleri tek tek karşıladı. Buluşmaya 'Millet, iradesine sahip çıkıyor' adı verildi.

İlk konuşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. 

İMAMOĞLU: ALTILI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIM

İstanbul'da sonsuz bir israf düzeni kurulduğunu öne süren İmamoğlu, milletin artık israf düzeni istemediğini söyledi.

İstanbul'un üç yıldır vicdanla yöneltidiğini ifade eden İmamoğlu, altılı masanın en çalışkan neferi olacağının sözünü verdi.

KILIÇDAROĞLU: ADALET YA GELECEK, YA GELECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mesajlarını 11 maddede özetledi. Hep birlikte mücadele edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, ülkedeki bozuk düzeni hep beraber yıkacaklarını söyledi.

"6 ay sonra güzel bir Türkiye göreceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, altılı masa olarak adaletsizliği kural haline getirenleri geri göndereceklerini kaydetti.

BABACAN: HUKUKSUZLUĞU REDDEDİYORUM

Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün zulme uğrayan Erdoğan bugün zulüm yapıyor. Bu millet zulüm edenlere gereken cevabı sandıkta verecektir" diye konuştu.

https://youtu.be/fREUG79gd0k

GÜLTEKİN: ATANMAŞLARIN KARARLARINI YERLE BİR EDECEĞİZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletim ve devletim için büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Atanmış hakimlerin kararlarını yerle bir edeceğiz" dedi. 

DAVUTOĞLU'NDAN 21 NİSAN 1998 VURGUSU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul seçmeninin iradesini koymak için Saraçhane'de olduğunu ve bu meydanlarda olduğunu söyledi.

21 Nisan 1998 tarihine dikkati çeken Davutoğlu, "O tarihte hangi değerleri savunduysam, 15 Temmuz akşamı hangi değerleri savunduysam, yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım" dedi. "Milli irade olmadan devlet korunamaz" diyen Davutoğlu, altılı masa Türkiye'nin ve milletin masası olduğunu ifade etti.

AKŞENER: SARAY SİZİNSE SARAÇHANE BİZİMDİR

Büyük bir haksızlığa karşı Saraçhane'de olduklarını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada olan sizler ve bu vatandaşlar diyor ki, 'Saray sizinse, Saraçhane bizimdir'.  Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" dedi. Demokrasi, sandık ve bu irade elbette bizimdir" diyen Akşener, "100 yıl önce olduğu gibi milletin iradesi burada. Hiçbir haksızlık sonsuzluğa kadar sürmez" diye konuştu.

TEKİR: VERİLEN KARAR KABUL GÖRMÜYOR

Liderler buluşmasında rahatsızlığı dolayısıyla toplantıya katılamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yerine Başkanvekili Sabri Tekin vatandaşlara seslendi. Tekir, verilen kararın kabul görmediğini ifade ederek, bu kararı verenlerin kaybedeceğini söyledi.

KARAR DURUŞMASI ANADOLU ADLİYESİ'NDE DÜN GERÇEKLEŞMİŞTİ

Hatırlaanacağı gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, İmamoğlu’nun, siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi. Davanın karar duruşması, Çarşamba günü İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştirilmişti.

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