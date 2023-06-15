İstanbulkart'a yeni düzenleme! Bakiyeniz yetersizse soru değil!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla birlikte İstanbulkart sahipleri "yetersiz bakiye" durumunda 15 TL'ye kadar ulaşım hakkına sahip olacak.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif onaylandı.

Bu arada Mecliste, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı da gündeme geldi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.

Beşiktaş'taki açık otoparkın İstanbul Merkez Komutanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi.

Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinin, tahsis süresinin bitmesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin uzatılması kararlaştırıldı.