İstanbul ve Rusya ilk sırayı kaptırmadı!

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. 122 bin 91 konutun satıldığı Ağustos'ta, İstanbul hem normal satışta, hem de yabancıya konut satışlarında iller sıralamasında başı çekti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Konut Satış İstatistiklerini yayımlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde Ağustos ayında 122 bin 91 konutun satıldığını açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 1,1 azalışın olduğu konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve uüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

İlk 8 aylık dönemde de konut satışları yüzde 15,5 azaldı.

İpotekli konut satışları 16 bin 375 olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 762'si; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 46 bin 894'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716 oldu.

Konut satışı sayısı Ağustos 2023

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 olurken, ikinci el konut satışlarında 86 bin 781 konut el değiştirdiği kaydedildi. Buna göre, ikinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ,2 azalışla 559 bin 309 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA 3 BİN 58 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 azalarak 3 bin 58 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.