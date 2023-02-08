İstanbul ve İzmir'den Ro-Ro gemileri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nünde koordinasyonunda iki dev Ro-Ro gemisinden biri İstanbul'da diğer İzmir'den İskenderun'a ulaşmak için yola çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

Yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi yüklenen 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıkan eminin 40 saatte İskenderun Limanı'na ulaşması bekleniyor.

https://twitter.com/denizcilikgm/status/1623199412854964225

Öte yandan yine Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul'dan yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways adlı gemiye de 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 eskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç toplam 254 araç yüklemesi tamamlanarak bugün saat 03.00 itibariyle hareket etti.

Geminin İskenderun'a 9 Şubat Perşembe gece yarısı ulaşması bekleniyor.