İstanbul Valiliği'nden metro kararı!

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Paylaşımda, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.