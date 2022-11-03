İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na suikast iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarında bulunan şahsın, 40'ı asılsız ihbar olmak üzere 50 suç kaydı tespit edildiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan kamuoyu açıklamasında, suikast iddiasında bulunan kişinin, şimdiye kadar '40’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı' olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Valilik yazılı açıklamada, söz konusu şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilerek, “Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"02 Kasım 2022 tarihinde (dün) İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan (H.Ö) adlı şahsın (40)’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir"