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İstanbul Üsküdar'da üniversite öğrencilerine yeni müjde

GÜNDEM 09.11.2022, 11:36
İstanbul Üsküdar'da üniversite öğrencilerine yeni müjde

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart (AKBİL) ücretini yıl boyunca ödeyecek. 400 TL olarak açıklanan doğal gaz desteği de 600 TL’ye çıkarıldı.İSTANBUL (İGFA)- Üsküdar Belediyesi geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine doğalgaz faturası katkısına bir yenisini daha ekledi.

Faaliyetleriyle her zaman gençlerin yanında olan Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.

Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu.

Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi;  Üsküdar’da ikamet eden TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİN İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.

Kalabalık bir öğrenci evinden sosyal medya ile duyurduğu müjdenin altına başvuru adresini de ekleyen Hilmi Türkmen ayrıca öğrencilerle birlikte fotoğraflarını ve videosunu da paylaştı.

Müjdesini video ile de açıklayan Başkan Türkmen, Üsküdar ilçesinde ikamet eden tüm üniversite öğrencileri Üsküdar Belediyesine yapacakları başvurunun ardından bir yıl boyunca İstanbul’da geçerli olacak İstanbul Kartlarını (Akbil) ücretsiz kullanma imkanına sahip olacaklarını kaydetti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı da 400 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı.

Kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabiliyor.

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