İstanbul Üsküdar'da Antikacılar Çarşısı açıldı

Üsküdar Belediyesi, Antikacılar Çarşısı'nı İstanbulluların hizmetine sundu.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın tarihi dokusuna hayat veren yapılara imza atmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Mimar Sinan Meydanı’nda Üsküdar’ın tarihi mirasından izler taşıyan Antikacılar Çarşısı’nı İstanbulluların hizmetine sundu.

Toplumsal yaşamın farklı dönemlerini temsil eden eşyaların, kıymetli antika parçaların satışa sunulacağı çarşı, eski eşya ve antika meraklılarının uğrak yerlerinden biri olacak.

Antikacılar Çarşısı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile Prof. Uğur Derman’ın katıldığı programla açıldı.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Antikacılar Çarşısının 60-70 yıla yakın bir geçmişi olduğunu söyledi. Antikacılar Çarşısı'nda mezatların gerçekleştireceğini dile getiren Türkmen, “Üsküdar’ın şanına yakışır bir antikacılar çarşısı oluşturmak bizim içimizde bir ukte idi. Böylece burası tam bir kültür sanat merkezi haline geldi. Önümüzdeki ay Eski Mimar Sinan Çarşısında da Sahaflar Çarşısı’nı açacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Türkmen, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a hat yazısından oluşan bir tablo hediye etti.

Açılışa, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Prof. Dr. Uğur Derman, İstanbul Antikacılar Derneği Başkanı Abdülbaki Şimşek ve vatandaşlar katıldı. Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği Üsküdar Antika Çarşısı, antikaya merakı olanları geçmişte yolculuğa götürüyor.