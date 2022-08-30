İstanbul Üsküdar'a Zafer Bayramı hediyesi

İstanbul’un tarihi merkezlerinden Üsküdar’da bulunan ‘Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı’ yapımı tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirildiği resmi törenlerin ardından yapımı tamamlanan alan ‘Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkının açılışını yapmak üzere Üsküdar’a hareket etti.

Şehrin tarihi merkezlerinden Üsküdar’a yeni bir meydana kavuşturacak projeyi, Haziran 2019’da yüzde 40 seviyelerindeyken devralan İmamoğlu, çalışmaları hızlandırarak ilçeye ve İstanbul’a bir meydan daha kazandırdı.

Açılış törenindeki konuşmasına İstanbulluların Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan İmamoğlu, İstanbulluları Yenikapı’da 19.00’da başlayacak kutlamalara davet etti.

Törende konuşan İmamoğlu, projelerin asıl sahibinin millet olduğunu vurguladı.

Ortak süreç yürüttükleri Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür eden Başkan İmamoğlu, “Bir açılışta Sayın Üsküdar Belediye Başkanı Üsküdar'daki bir İSKİ açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı, hem İstanbul, hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur” diye konuştu.