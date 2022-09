İstanbul'un 'Yunus'larına 180 yeni motosiklet

İçişleri Bakanlığı tarafından Yunus Polislerinin kullanımı için temin edilen 180 yeni motosiklet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle teslim edildi.İSTANBUL (İGFA) - Yunus Polislerin kullanacağı 180 yeni motosikletin teslim töreni, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şube Müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan teslim töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bakan Yardımcımız sn. İsmail Çataklı konuşma gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerinin emrine verdiklerini kaydeden Bakan İsmail Çataklı, "Bugün 180 tane motosikletin motosikletin hizmete girdiğini söyleyen bakan yardımcımız sn. Çataklı, “İstanbul halkımızın güvenlik ve asayişi hizmetine giriyor. 2017 yılından itibaren her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerimizin emrine veriyoruz. 2016 yılında asayiş birimlerimizde bin 159 motosikletimiz vardı. Şu an bin 932 motosikletimiz var. Tabi bu hesabın içinde eskiden görev yapamaz hale gelenler yenilenenler de var. Yani motosiklet filomuzu hem sayıca arttırıyoruz hem de yeniliyoruz. 2017'de motosikletli yunus timlerimiz 61 ilde hizmet veriyordu. Bu sayıyı artık ve 2022 yılı itibariyle 76 ile çıkardık. Halen 4 bin 416 personel ve bin 912 motosikletle arkadaşlarımız bu hizmet veriyor. Lütfen bu sayıları, bu büyüklükleri bir maliyet gözüyle de analiz edin" dedi.

“İSTANBUL'DA HIRSIZLIK SUÇLARINDA 55,5 ORANINDA AZALIŞ GÖRÜYORUZ”

İçişleri Bakanlığı verilerinden de söz eden Bakan Yardımcısı Çataklı, “Emniyet ve Jandarmamız arasında parmak izinden diğer verilere kadar pek çok entegrasyon adımıyla sahadaki etkinlik ve verimliliğimiz arttı. Attığımız her adımdan da olumlu sonuçlar aldık. İçişleri Bakanlığımızın bir veri merkezi var. Oradan aldığım rakamları da ifade etmek isterim. İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 18,7'sini barındırıyor. Ancak asayiş olaylarının yüzde 14'ü bu ilimizde gerçekleşiyor. Nüfusa oranladığımızda daha az. Tüm hırsızlık suçları Türkiye genelinde 2017-2021 yılları arasında yüzde 31,5 azalmış. İstanbul'a baktığımızda yüzde 55,5 oranında azalış görüyoruz” diye konuştu.