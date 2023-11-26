İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

İstanbul’da sıcaklıklar Salı gününe kadar kış değerlerinde devam edecek. AKOM’un verilerine göre, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’dan yansıyan verilere göre, İstanbul, güne 7°C civarına gerileyen hava sıcaklıkları ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başladı. Gün boyu aralıklar hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 6°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dün etkili olmaya başlayan Lodos yönlü rüzgâr, bugün ilk saatlerden (3:00) itibaren kuvvetini arttırarak yağış ile birlikte kısa süreli hamlelerle tam fırtına (60-90km/s) şeklinde etkili oldu. Hâlihazırda fırtına etkisini kaybederken rüzgârın öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (30-50km/s) esmeye devam edeceği beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Fırtına ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar (bugün ve yarın hariç) mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 5 bin 318 personel, 2 bin 16 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.